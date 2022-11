Di Leo: “Rendiamo polo d’eccellenza la nostra Biblioteca Comunale attraverso Piano Operativo”

“Approvato in Giunga Regionale il 7 novembre, il Piano Operativo della Misura 1.7.2, “Rete di servizi di facilitazione digitale”, è destinato all’accrescimento delle competenze digitali di base dei cittadini, dai 18 ai 75 anni, per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. La Regione Puglia è destinataria di risorse per un totale di 10.178.502,00 euro a valere sull’Investimento 7 della Missione 1 del PNRR. A breve verranno emanati appositi avvisi a sportello: saranno i Comuni a candidare gli spazi per l’attivazione dei punti di facilitazione digitale. I punti dovranno essere adeguatamente attrezzati tecnologicamente e dotati di arredi per permettere lo svolgimento delle attività di facilitazione e formazione verso i cittadini. Chiedo all’amministrazione comunale di mirare al bene e allo sviluppo della nostra città, partecipando ufficialmente agli avvisi a sportello, candidando la nostra biblioteca comunale a Punto di Facilitazione digitale”. A parlare è Marco Di Leo della coalizione Bisceglie Rinasce a sostegno della candidatura a Sindaco di Francesco Spina.

“Ci spiace constatare come l’unico luogo di aggregazione, giovanile e non solo, attivo nella nostra città sia chiuso ancora oggi. Gennaio 2022: questa è la data indicata per l’ultimazione dei lavori. A quasi un anno di distanza da tale previsione, non è dato sapere se e quando la biblioteca riaprirà. Sarebbe un peccato letale non partecipare a questi avvisi regionali: abbiamo la possibilità concreta di rendere la nostra biblioteca – conclude Di Leo – una volta riaperta al pubblico, un polo d’eccellenza culturale e digitale”.