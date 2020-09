Di Leo: “Inammissibile che un incrocio semaforico non sia funzionante da giorni”

“Da molto tempo ormai, il sottoscritto, coadiuvato dal gruppo politico Bisceglie D’Amare, denuncia le inadempienze dell’attuale amministrazione mantenendo un marcato e sincero spirito costruttivo. Tuttavia ci sono occasioni in cui lo sconcerto sovrasta ogni altra emozione. Non è ammissibile che l’incrocio semaforico tra via Di Vittorio, via Papagni e via Ing. Mauro Albrizio non sia funzionante da giorni”. Con queste parole esordisce Marco Di Leo, esponente della lista civica Bisceglie D’Amare.

“Parliamo di uno di quei piccoli problemi quotidiani, per la cui risoluzione, durante il mio mandato consiliare – ricorda Di Leo – mi son sempre mosso in prima persona, non facendo mai mancare il mio supporto ai cittadini in difficoltà. Sono dettagli che distinguono un buon modo di amministrare da uno meno buono. Dettagli che, pur non avendo modo di saperlo con certezza, avrebbero potuto consentire di evitare un sinistro stradale avvenuto nella serata di ieri. Con l’auspicio che nulla di grave sia accaduto ai concittadini coinvolti – continua – mi chiedo come sia possibile non rendersi conto di come questa città stia costantemente annaspando. I cittadini avvertono sempre più distanza dalla propria classe dirigente”.

“Eppure basterebbe poco. Basterebbe “sporcarsi le mani“, basterebbe conoscere la città e le esigenze quotidiane della cittadinanza – conclude Marco Di Leo – basterebbe comprendere come non esistano cittadini di Serie A e cittadini di Serie B. Basterebbe far politica e non demagogia”.