Di Leo: “Amministrazione si adoperi a partecipare a bandi pubblicati per rinnovare parco autobus della città”

“Manca davvero poco all’inizio della campagna elettorale, che ci vedrà impegnati nella scelta della coalizione che dovrà guidare la città per i prossimi cinque anni. Comprendo l’importanza di tale momento, ma ritengo essenziale l’azione politica: in particolar modo, rivolgo l’invito all’amministrazione di prestare massima attenzione agli innumerevoli bandi pubblicati in questo periodo e che potrebbero apportare benefici alla nostra comunità”. Lo dichiara Marco Di Leo della coalizione Bisceglie Rinasce.

“Uno su tutti è l’Avviso pubblico “Smart Go City III Edizione – Selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del Trasporto Pubblico Urbano (TPL)” della Regione Puglia, che sostiene le Amministrazioni comunali pugliesi nella realizzazione di proposte progettuali atte a garantire la più ampia diffusione di veicoli a zero emissioni, in sostituzione di quei veicoli a motore con classe di emissione Euro 2 ed Euro 3”.

“Cito dal bando – afferma Di Leo – possono partecipare le singole amministrazioni comunali pugliesi dotate di servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale – TPL (di cui alla Legge Regionale del 31 ottobre 2002, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) e che abbiano popolazione superiore a quindicimila abitanti. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, se previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Soggetto beneficiario”,

• fornitura dei nuovi autobus;

• indennità, oneri e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici finalizzati alla realizzazione dell’intervento (immatricolazioni, ecc.);

• progettazione dell’intervento;

• spese generali.

“Sarebbe opportuno, date le storiche difficoltà del trasporto pubblico locale, realizzato ancora con vecchi mezzi inquinanti e oramai obsoleti, partecipare a questo bando. Occorre potenziare la flotta in essere con nuovi mezzi a emissioni ridotte – conclude Marco Di Leo – e dotate dei servizi idonei al trasporto di cittadini con abilità e mobilità ridotta”.