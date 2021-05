Di Leo: “Amministrazione non ha sistemato ambiente esterno ex plesso Villa Frisari”

“Da molto tempo ormai, il sottoscritto, coadiuvato dal gruppo politico Bisceglie D’Amare, denuncia le inadempienze dell’attuale amministrazione, pur mantenendo un marcato e sincero spirito costruttivo. Ad oggi, nonostante quanto accaduto nel passato (incendio a settembre 2019, caduta di un albero a gennaio 2020), l’attuale amministrazione non ha ancora provveduto a sistemare l’ambiente esterno dell’ex plesso scolastico di via Villa Frisari, nel quartiere Sant’Andrea. A dichiararlo è l’esponente del gruppo, Marco Di Leo.

“Mi sono giunte numerose segnalazioni di cittadini residenti in zona; costantemente preoccupati, vivono con il timore che eventi già vissuti possano nuovamente verificarsi – sostiene – dato lo stato di abbandono e di incuria in cui versa il verde pubblico”.

Inoltre, consentendomi una piccola digressione e cogliendo la palla al balzo consegnatami dai recenti eventi che hanno portato Bisceglie alla ribalta nazionale, chiedo all’amministrazione e all’assessore al ramo di verificare il corretto stato di occupazione di alcuni locali del plesso precedentemente citato. Chiediamo all’amministrazione tutta di essere più attenta ai piccoli problemi che la nostra comunità affronta quotidianamente. Al tempo stesso – chiosa Marco Di Leo – evidenziamo una totale assenza di propensione al dialogo da parte degli attuali amministratori, inconsapevoli del fatto che tutte le nostre segnalazioni e proposte sono orientate al benessere dell’intera cittadinanza. Ad oggi, ci teniamo a sottolinearlo, le nostre PEC e proposte protocollate non hanno mai ottenuto risposta. Questo modo di far politica non ci rappresenta: indebolisce i processi democratici, maltratta il senso civico e le Istituzioni stesse”.