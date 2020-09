D’Eramo (Lega): “Prete ha contribuito a costruire questa splendida realtà”

“Rocco Prete è l’amico di sempre che ha contribuito a costruire con noi questa splendida realtà”. Queste le parole che l’onorevole Luigi D’Eramo, segretario regionale Lega Puglia, ha pronunciato nei confronti del professionista biscegliese.



Lo stesso Salvini, in diverse occasioni, ha ribadito la necessità di costruire le liste, specie nelle regioni dell’Italia meridionale, con la fattiva partecipazione e l’impegno diretto di coloro i quali hanno creduto nel progetto fin dalle origini. L’adesione di Rocco Prete alla Lega risale alle regionali del 2015 ottenendo il primo posto in termini di preferenze nella circoscrizione Bat, portando il partito a un buon risultato sulle cui basi è stato possibile dare il via a una fase di crescita.



“Prete è pronto per una nuova competizione, dalle premesse ben differenti – si legge nella nota della Lega – con la disponibilità a rappresentare la sua comunità, a testa alta con tenacia e coerente rispetto al cammino intrapreso a fianco di Matteo Salvini”.