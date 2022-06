Dennaggiamenti monopattini a Bisceglie, il commento di Sindaco e presidente Consiglio Comunale

“I danneggiamenti ai monopattini, uno gettato in mare, altri caricati in macchina, uno portato a 40 chilometri di distanza, altri abbandonati dove capita senza cura. Ma noi non ci arrendiamo e non ci rassegneremo mai all’inciviltà di una recalcitrante minoranza perché non rappresenta la Comunità Biscegliese, laboriosa, civile e onesta”. Lo dichiara il Sindaco Angelantonio Angarano in una nota dopo le dichiarazioni dell’imprenditore biscegliese Domenico Lorusso, che ha portato a Bisceglie “EnelRent”, progetto che prevede il trasporto in monopattino semplicemente scaricando un’app.

“Il servizio di noleggio monopattini consente una crescita della nostra Città sotto il profilo della mobilità sostenibile. Tanti, cittadini e turisti, lo stanno utilizzando correttamente. Altri, come al solito, vogliono fare i furbi o i prepotenti. Faremo tutto il possibile – prosegue – con l’ausilio della videosorveglianza e di tutti i mezzi a nostra disposizione, per risalire a loro e comminare le sanzioni che meritano. Non consentiremo ai maleducati di inficiare la condotta sana di migliaia di persone che amano e rispettano Bisceglie. Nel frattempo esorto l’imprenditore Domenico Lorusso a non mollare e ad andare avanti perché ha portato alla nostra Città un servizio utile e moderno”.

“Mentre si pensa più al chiacchiericcio davanti al bar, mentre si parla si parla si parla, per giudicare questo o quello, a Bisceglie il senso di inciviltà pervade sempre più e forse un po’ tutti a 360 gradi dovremmo sentire il dovere di assumerci tale responsabilità. Afferma Gianni Casella, presidente del Consiglio Comunale. La mia piena e incondizionata solidarietà per quel che può servire all’imprenditore Domenico Lorusso, che non conosco ma a cui chiedo di non mollare, perché ciò che ha portato in termini di servizio per la nostra città è davvero ingegnoso ed encomiabile”.