Delimitazione dehors via La Spiaggia, Angarano: “Concordata, ma non andava fatta così”

Stamattina il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano con il Comandante della Polizia Locale Michele Dell’Olio, gli assessori Consiglio e Parisi, hanno incontrato in sala consiliare una delegazione di commercianti di via La Spiaggia insieme al Presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, per discutere della delimitazione dei dehors in via La Spiaggia che tante polemiche (specie sui social) aveva sollevato nella giornata di ieri.

“La realizzazione di una delimitazione per le aree dei dehors era stata già concordata in un incontro al quale avevano partecipato anche rappresentanti del comitato dei residenti, nell’ambito di un continuo impegno della nostra amministrazione volto a contemperare le esigenze di tutti e a salvaguardare sia l’ordine nella zona sia il lavoro dei tanti imprenditori che con i loro locali contribuiscono a rendere ancora più accogliente e ospitale la nostra suggestiva zona portuale”, ha spiegato il Sindaco Angarano.

“Chiarito che la delimitazione era stata concordata, al netto di tutte le strumentalizzazioni politiche da campagna elettorale che, come al solito, hanno creato una tempesta in un bicchiere d’acqua danneggiando l’immagine della Città, è chiaro che l’esecuzione materiale realizzata è impropria. Ciò è stato dovuto ad un difetto di comunicazione tra gli uffici comunali e gli operai che si sono occupati dell’intervento, che si sarebbe dovuto effettuare in modo meno invasivo. Motivo per cui ci impegniamo ad una opportuna sistemazione”, ha aggiunto il primo cittadino.

“L’incontro, che si è svolto in un clima collaborativo e proficuo per l’interesse collettivo, è servito inoltre a fare il punto sul conferimento dei rifiuti con ritiro personalizzato due volte al giorno per gli esercizi commerciali, eliminando così i bidoni che deturpavano il panorama”, ha concluso il Sindaco Angarano.