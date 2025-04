Debiti fuori bilancio su mensa scolastica, Bianco: “Servizio non è mai stato interrotto a non lo sarà mai”

“Proprio nel nome e nel rispetto dei bambini, il servizio non è mai stato interrotto e non lo sarà mai, malgrado le Cassandre professassero il contrario per destabilizzare le famiglie e la Comunità su un tema così sensibile. Il servizio, anzi, è migliorato nel tempo ed è stato ampliato, vista la sempre crescente platea di bimbi che usufruiscono della refezione scolastica, con tutte le criticità burocratiche e amministrative che questo può rappresentare e con un impegno del Comune via via maggiore”. Lo dichiara Loredana Bianco, Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Bisceglie, replicando alle dichiarazioni degli esponenti di Forza Italia cittadina.

“Grazie alla disponibilità di tutte le parti in causa – continua – l’Amministrazione Comunale ha già trovato la soluzione sia per assicurare la continuità del servizio, sempre più centrale per le famiglie, sia per garantire le prerogative dell’Ente”.