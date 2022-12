Dati forze dell’ordine nella Bat, On. Matera: “Al lavoro per rafforzare le risorse a disposizione”

“Facciamo nostre le forti preoccupazioni del Procuratore della Repubblica di Trani Dott. Renato Nitti e di tutte le Forze dell’Ordine che ho personalmente incontrato in questi giorni sul territorio della BAT. Serve un piano per rafforzare le risorse a disposizione dei comandi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per evitare che episodi di criminalità aumentino sui nostri territori”. Parole della deputata di Fratelli d’Italia Mariangela Matera che è intervenuta su di un tema particolarmente importante per il nord barese: la sicurezza e l’aumento necessario di forze inquirenti e di controllo.

«In questi giorni, negli incontri avuti con le Forze dell’Ordine, abbiamo constatato questo grave problema che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. E’ difficile immaginare come le condizioni di lavoro siano davvero molto complesse per le nostre forze di polizia – spiega l’On. Mariangela Matera – Mi ha fatto molto riflettere il dato, per esempio, che mentre in Italia c’è una media di un carabiniere ogni 650 abitanti, nella BAT siamo ad un carabiniere ogni 1000 abitanti. Ora subito al lavoro per rafforzare il contingente a disposizione sul territorio perché obiettivo di tutti deve essere ridimensionare dei problemi atavici con la criminalità e che bloccano lo sviluppo delle nostre imprese”.