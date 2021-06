Da oggi attivo servizio bus navetta gratuiti sul territorio comunale / ORARI E CORSE

Da oggi, 29 giugno, riparte il servizio di bus navetta completamente gratuiti sul territorio comunale, compresa la litoranea. Gli autobus saranno attivi dal lunedì al sabato, sia di mattina che di pomeriggio, con corse frequenti e numerose fermate per agevolare l’utenza negli spostamenti.

“Si tratta di un servizio provvisorio, effettuato con l’impiego delle circolari locali, nell’attesa dell’imminente affidamento del trasporto pubblico locale ad un nuovo gestore, al termine del bando di gara, con conseguente potenziamento del servizio ed utilizzo di altri mezzi più moderni e funzionali, in virtù di un finanziamento regionale di 200mila euro”, ha sottolineato Natale Parisi, Assessore alla Viabilità e ai Trasporti del Comune di Bisceglie. “Un obiettivo per il quale è stato necessario un lungo e costante lavoro dell’Amministrazione Comunale e che consentirà, finalmente, di rendere un servizio decisamente più efficiente e completo alla cittadinanza”.

“Nell’attesa del nuovo gestore”, ha rimarcato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “era importante dare un segnale alla Città già per questa stagione estiva che, anche grazie alla bandiera blu, rappresenta la ripartenza dopo un periodo durissimo. Non a caso gli autobus, che abbiamo voluto fossero gratuiti per essere a completa disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno, effettueranno diverse fermate anche sulla litoranea e saranno un collegamento per il mare nell’ottica della mobilità sostenibile”.

Tutte le informazioni utili per conoscere percorsi, orari e soste del servizio navetta (allegati al presente comunicato stampa) sono disponibili anche sul sito del Comune di Bisceglie e sulla App Municipium.