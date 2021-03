Covid, la proposta di Boccia: “Stato si faccia carico dei debiti privati causati da pandemia”

“Tutte le famiglie e gli operatori economici che nel 2020 hanno visto aumentare i loro debiti devono avere quella parte di debito cancellata. È un lavoro che si può fare in Parlamento, iniziando un lavoro da completare sicuramente in Europa, coinvolgendo tutte le opposizioni”. A proporlo è il deputato Pd Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari Regionali durante il secondo governo Conte.

“Penso sia opportuno riprendere una proposta che il PD ha sempre sostenuto in passato, trovando sempre molti ostacoli, ma dall’emergenza Covid-19 in poi fatta anche da Mario Draghi sul Financial Times nel marzo 2020, proprio nella fase più drammatica sella pandemia”, prosegue l’ex ministro biscegliese. “Potremmo portarla in Parlamento unitariamente: pubblicizzare la parte del debito privato causata dall’emergenza”.