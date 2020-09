Covid, gli aggiornamenti del sindaco Angarano dopo la riunione del Coc

Ecco quanto riportato dal sindaco Angelantonio Angarano sulla personale pagina Facebook.

Questo pomeriggio in sala consiliare si è tenuta una riunione del Centro Operativo Comunale (COC) con la partecipazione delle funzioni di supporto deputate all’emergenza sanitaria. Abbiamo fatto il punto sullo stato emergenziale, valutando gli scenari futuri attraverso l’analisi delle probabilità e possibilità di ulteriori misure utili a contenere il contagio da Covid-19; condiviso la necessità di estendere l’obbligo dell’uso della mascherina anche in altre zone della Città, rispetto alle attuali, ove sussistano i presupposti di assembramenti; valutato la possibilità di presidio congiunto del territorio per attività di sensibilizzazione con la partecipazione delle forze dell’ordine e di volontari della Protezione Civile locale.

Durante l’incontro, inoltre, si è trattato il tema del supporto alla popolazione. I concittadini in attuale stato di quarantena possono continuare a richiedere assistenza per i beni di prima necessità, quali alimenti e farmaci, contattando il numero 348.52.16.286 (istituito dal Centro Operativo Comunale e già attivo dai primi momenti dell’epidemia) dal lunedì al sabato nelle ore 10-12 e 16-18.

🔴 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE: Il numero dei positivi nella nostra Città è stabile a 48. La cifra comprende i partecipanti alla gita in pullman che erano tuttavia in quarantena da circa due settimane grazie alle indagini epidemiologiche effettuate della Autorità Sanitarie e dall’Ufficio Igiene locale con l’obiettivo di ricostruire celermente la catena dei contatti. I cittadini in isolamento domiciliare sono attualmente 112.

Continuiamo a lavorare con il massimo impegno per affrontare l’emergenza sanitaria.

Se vogliamo tutelare la nostra salute e scongiurare il rischio di un nuovo lockdown è necessario però un sacrificio collettivo. Se ciò significa rinviare a periodi più tranquilli quello che in questo momento non è strettamente indispensabile, dobbiamo farlo, con senso di responsabilità e spirito di comunità. È necessario che ognuno di noi capisca che siamo in una delicata fase di convivenza con il virus. Ancora una volta è opportuno ricordare un concetto semplice: tutto parte innanzitutto da noi. Se ognuno di noi indossa la mascherina, mantiene il distanziamento e rispetta le regole abbiamo già fatto un grande passo avanti per contenere efficacemente il Covid-19.