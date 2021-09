Costruzione loculi cimitero Bisceglie, Interrogazione Consiliare urgente di Amendolagine

Il consigliere comunale di opposizione, Vincenzo Amendolagine, ha inoltrato una Interrogazione Consiliare urgente con richiesta di risposta anche scritta relativa alla situazione costruzione loculi all’isola IV del cimitero comunale di Bisceglie.

Il consigliere del Movimento 5 Stelle interroga pe conoscere:

– Se è confermata la localizzazione dell’Isola IV del cimitero comunale per la costruzione dei nuovi loculi;

– Se, in caso di conferma, le salme inumate nell’isola IV, verranno spostate, con quale tempistica, e quali saranno le soluzioni logistiche e di allocazione delle salme che saranno adottate;

– Se è necessario il consenso dei famigliari dei defunti qualora lo spostamento delle salme avverrà prima che siano trascorsi 11 anni dalla inumazione;

– A carico di chi sono previsti, eventualmente, i costi di spostamento delle salme inumate nell’isola IV;

– Quante sono attualmente le salme inumate nell’Isola IV e quante sono le fosse e gli spazi ancora disponibili per l’inumazione di altre salme;

– Quali sono le altre soluzioni di sistemazione delle salme a disposizione delle famiglie dei defunti che non acconsentano né all’inumazione né alla cremazione dei propri cari;

– Se le cremazioni sono avvenute per espressa volontà del defunto, manifestata dai familiari;

– Quando è prevista la pubblicazione del nuovo avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo di “Realizzazione edificio per loculi Isola IV” nel cimitero comunale con l’introduzione dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da applicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.