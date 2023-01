“Costa Meravigliosa”: Sergio Silvestris presenta il brand turistico per Bisceglie

“Bisceglie Costa Meravigliosa”. Questo è il nome del brand turistico che Sergio Silvestris ha presentato durante un incontro, ampiamente partecipato, aperto a ristoratori, gestori di hotel e b&B e altri professionisti del settore. Un brand per rendere immediatamente riconoscibile la nostra area costiera, che per troppo tempo è stata definita attraverso la scialba e anonima espressione di “norbarese”, nonostante le bellezze storiche e naturali che ogni anno richiamano migliaia di visitatori, specialmente durante la stagione balneare.

“In Puglia esiste la zona del Gargano, quella dell’Alta Murgia, la Valle d’Itria e il Salento. Bisceglie, nonostante le sue spiagge stupende e i monumenti storici di enorme importanza, non è mai stata inserita in un brand in grado di presentare gli aspetti più significativi del suo territorio. Per questo, come succede da anni in Costa Smeralda o nelle Cinque Terre, abbiamo deciso di creare il marchio Costa Meravigliosa: un’operazione di marketing territoriale ma anche un’idea progettuale di sviluppo turistico da mettere in campo nei prossimi anni”, spiega Sergio Silvestris, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali.

“Nel logo che abbiamo ideato, e che crediamo possa identificare la città di Bisceglie in futuro con cartellonistica e apposito materiale pubblicitario, compaiono gli elementi tipici della nostra tradizione gastronomica, come il sospiro, l’uva e le ciliegie, insieme alle bellezze di un territorio unico e bellissimo, come il Dolmen, le Mura Aragonesi e, ovviamente, il nostro principale attrattore turistico: il mare. Bisceglie non può ridursi ad essere semplicemente una delle città del norbarese, ma deve diventare il comune capofila della Costa Meravigliosa di Puglia”, conclude.

Silvestris ha inoltre annunciato che, dopo le prossime elezioni comunali, il brand sarà messo gratuitamente a disposizione del Comune affinché possa essere adottato per promuovere l’immagine di Bisceglie e tutte le iniziative turistiche ad essa associate, diventando definitivamente il marchio di tipicità della città utilizzabile liberamente da tutti gli operatori turistici e gestori di strutture.