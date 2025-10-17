Cosmai: “Si ripristini con urgenza percorso che va da via Crosta a Bisceglie a via Croazia a Trani”

“Ho protocollato, contestualmente, al Comune di Trani e di Bisceglie una richiesta a nome del Movimento Politico Cittadini Protagonisti chiedendo con urgenza il ripristino delle condizioni di sicurezza sul tratto di viabilità costituito da via Crosta nel Territorio di Bisceglie e via Croazia nel territorio di Trani”. Così il consigliere comunale Luigi Cosmai.

“Tale percorso – spiega Cosmai – è fondamentale, tanto più con i lavori in corso sul ponte Lama, per la connessione tra le città di Trani e Bisceglie perché costituisce l’unico percorso di viabilità lenta percorribile da biciclette, ciclomotori e da persone che non si sentono sicure di utilizzare le grandi arterie quali la SS16 Bis o la Strada Provinciale Bisceglie-Andria.

“Noi – conclude Cosmai – vigileremo attentamente sui tempi e modalità di attuazione nell’interesse dei cittadini e soprattutto delle fasce più deboli con la speranza che anche il comune di Trani possa sostenere questa iniziativa”.