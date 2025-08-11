Cosmai: “Atto vandalismo a danni attrezzature ignobile, proporrò ordine del giorno dedicato”

“L’atto di vandalismo compiuto ai danni delle attrezzature dell’associazione Bawatch è un gesto ignobile ed inqualificabile. Saranno presi provvedimenti seri a tutela della legalità”. Così il presidente della commissione consiliare per la Sicurezza Urbana, Luigi Cosmai.

“Quello perpetrato ai danni di un’associazione come Baywatch, che opera a servizio della comunità ed offre servizi importanti come quelli a supporto delle persone con disabilità, è un gesto vile nei confronti di noi tutti. I danni alla torretta di salvataggio, al pattino e al kit di primo soccorso vanno ad indebolire il sistema di sicurezza delle nostre spiagge. Per questo motivo, come presidente della commissione consiliare sulla sicurezza, proporrò, per il prossimo consiglio comunale, un ordine del giorno dedicato a questo tema. L’obiettivo sarà quello di trovare una soluzione in sinergia con l’amministrazione comunale, con le forze dell’ordine e le altre autorità preposte”.

“So – conclude Cosmai – che questo, probabilmente non sarà sufficiente e pertanto rivolgo sin d’ora un appello ai cittadini. A loro, chiedo di collaborare, vigilando e denunciando eventuali situazioni alle forze dell’ordine, anche chiamando il 112: solo con l’aiuto di tutti potremo debellare questi gesti di inciviltà”.