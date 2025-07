Copertura bidoni raccolta differenziata, Forza Italia: “Esercenti vanno premiati”

Forza Italia interviene sull’ordinanza dell’amministrazione comunale che ha richiesto la schermatura dei bidoni della raccolta differenziata delle attività commerciali. “Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale ha imposto a tutti gli esercenti di realizzare schermature a copertura dei bidoni della raccolta differenziata nei pressi delle loro attività. Una richiesta accolta senza polemiche dai commercianti, che – pur già gravati da una tassa sui rifiuti tutt’altro che leggera – hanno risposto ‘comandi’, realizzando a proprie spese gli interventi richiesti”, scrivono da Forza Italia.

“Forza Italia ritiene doveroso, ora, premiare questo senso di responsabilità. Per questo proponiamo che l’amministrazione consenta agli esercenti di portare in deduzione dalle prossime 5 annualità della TARI le spese sostenute per la realizzazione delle schermature. In pratica: se un’attività ha speso 500 euro, potrà dedurli progressivamente con una riduzione di 100 euro l’anno sulla TARI, per i prossimi cinque anni”

“Una misura semplice, equa e sostenibile per il Comune, che rappresenterebbe un riconoscimento concreto agli esercenti già penalizzati da imposte elevate. Chi ha rispettato le regole e investito per migliorare il decoro urbano merita di essere premiato, non dimenticato”, è il messaggio di Forza Italia all’amministrazione comunale.