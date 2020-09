Convocato consiglio comunale, undici i punti all’ordine del giorno

Il presidente del consiglio comunale Gianni Casella ha convocato la seduta della massima assise cittadina per lunedì 7 settembre, alle 16, in prima convocazione, e per mercoledì 9 settembre, sempre alle 16, in seconda.

La seduta si svolgerà nella palestra della scuola media “Battisti-Ferraris” a porte chiuse e in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Bisceglie.

Sono undici i punti all’ordine del giorno: variazione urgente al bilancio 2020 in esercizio provvisorio per interventi Covid-19, interventi di edilizia scolastica e di povertà educativa, prezzo aree Peep e Pip per il 2020, base imponibile calcolo Imu, approvazione regolamento Tari 2020, conferma tariffe Tari 2020, regolamento riscossione entrate comunali, approvazione regolamento Imu 2020, regolamento generale entrate 2020, conferma addizionale comunale Irpef 2020, approvazione aliquote e detrazioni Imu 2020.