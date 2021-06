Convocato consiglio comunale, tre i punti all’ordine del giorno

È convocato per martedì, 29 giugno alle 16.30, il Consiglio Comunale, a porte chiuse in formula mista (in presenza/videoconferenza). Sono tre i punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazione prelevamento fondo di riserva;

2) Modifica regolamento Tari 2021;

3) Spese condominiali a conguaglio 2018 dovute al condominio di piazza Vittorio Emanuele II, n. 54. Riconoscimento debito fuori bilancio.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie https://www.comune.bisceglie.bt.it