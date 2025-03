Convocato Consiglio Comunale: sedici i punti all’ordine del giorno

Il prossimo 6 marzo è convocato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e svolgimento in presenza, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista Bruni”. La massima assiste cittadine è convocata alle ore 16:00 in prima convocazione, e il giorno 10 marzo alle ore 16:30 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno:

Proposta di delibera approvazione regolamento cup (canone unico patrimoniale) anno 2025; Approvazione dell’aggiornamento del piano economico finanziario 2024-2025 validato da AGER Puglia con determina n.327 del 24.06.2024. Presa d’atto e conferma anno 2025; Piano per le alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo all’anno 2025; Approvazione del programma triennale 2025-2027 ed elenco annuale 2025 dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027, ai sensi dell’art. 37 del d. Lgs. 36/2023 e dell’allegato I.5 del d. Lgs. 36/2023; Determinazione del prezzo delle aree comprese nel PEEP e nel PIP per l’anno 2025 e riscatto alloggi edificati in diritto di superficie o di proprietà; Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno 2025. Stima delle aree edificabili; Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2025; Conferma aliquote IMU anno 2025; Modifica regolamento IMU anno 2025; Approvazione provvisoria tariffe TARI anno 2025; Emendamenti alla nota di aggiornamento al DUP (NADUP) ed allo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 e suoi allegati. Comunicazioni al consiglio; Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (NADUP) per il triennio 2025-2027; Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e suoi allegati; Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per compensi professionali in favore del difensore dell’ente – giudizio tribunale di Trani – Comune di Bisceglie c/a.M.I.U.SpA; Commissione toponomastica: designazione del consigliere di maggioranza in sostituzione della consigliera cessata; Intenzione di adesione del comune di Bisceglie alla rete italiana delle città sane rete italiana OMS – atto di indirizzo.

Per seguire in diretta lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale collegarsi al seguente link:

https://www.youtube.com/@cittadibisceglie/