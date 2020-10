Convocato consiglio comunale: quarantotto i punti all’ordine del giorno

La massima assise cittadina tornerà a riunirsi oggi, sabato 31 ottobre, in modalità telematica.

Il consiglio comunale dovrà affrontare una discussione relativa a 48 ordini del giorno, gran parte dei quali relativi all’approvazione di debiti fuori bilancio. Durante la seduta si affronteranno però anche alcune questioni destinate ad un intenso confronto tra maggioranza e opposizione: l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annusare 2020, l’approvazione del programma biennale di forniture e servizi 2020/2021, l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari per l’anno 2020, l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e il regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale