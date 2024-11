Convocato consiglio comunale per surroga consigliere dimissionario

È convocato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e svolgimento in presenza, presso la sala consiliare “Giovanni Battista Bruni”, per il prossimo 29 novembre alle ore 16:00. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, la surroga del consigliere comunale dimissionario a seguito di cessazione dalla carica di consigliere comunale nominato assessore. Si discuterà poi di variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2025 e del prelevamento dal fondo di riserva per spese urgenti, oltre che dell’approvazione del programma comunale di interventi per il diritto allo studio.

Di seguito, l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno: