Convocato consiglio comunale per aggiornamento programma triennale lavori pubblici

Il presidente del consiglio comunale, Gianni Casella, ha convocato d’urgenza per oggi, 19 maggio alle 10.30, a porte chiuse in formula mista presenza/videoconferenza, il consiglio comunale per la trattazione del seguente punto all’odg: Aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 approvato con delibera di consiglio n. 26 del 30/03/2021 finalizzato all’ inserimento di n. 14 nuovi interventi. Approvazione definitiva della modifica adottata con deliberazione di giunta municipale n. 139/2021

La seduta del consiglio comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it