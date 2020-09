Convocato consiglio comunale: otto i punti all’ordine del giorno / DETTAGLI

Il vice presidente del consiglio comunale Luigi Di Tullio ha convocato per venerdì 25 settembre, in prima convocazione, alle 17, un consiglio comunale in cui saranno discussi otto punti.

In primis la nomina dell’amministratore unico della società Bisceglie Approdi, poi si passerà alle proposte di integrazione al Dup 2020/2022 e in seguito tre all’approvazione di tre debiti fuori bilancio.

Settimo punto l’approvazione del capitolato di gara per affidamento in concessione della gestione dei tributi minori. Ultimo punto il piano di rigenerazione urbana sostenibile (recupero degli isolati n. 15 e n. 37 del centro storico da adibire ad alloggi sociali).

La seduta potrà essere seguita in streaming sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie www.comune.bisceglie.bt.it