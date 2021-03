Consulte comunali, riaperti termini per invio candidature / MODULO IN ALLEGATO

La dirigente Annalisa Fortunato e il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano hanno reso nota, attraverso la pubblicazione dell’avviso specifico sull’albo pretorio on line della call to action per la composizione delle Consulte comunali.

Nello specifico si cercano n. 8 componenti per la Consulta per il Centro Storico, n. 14 componenti per la Consulta per le Politiche di Inclusione Sociale, n. 14 componenti per la Consulta per le Politiche Culturali e n. 10 componenti per la Consulta per l’Ambiente, la Sicurezza Stradale e la Mobilità Sostenibile.

Si ricorda che le Consulte possono, nelle materie di competenza, esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa su atti comunali, proposte agli organi comunali per l’adozione di atti, proposte per la gestione e l’uso dei servizi e beni comunali. Possono chiedere che i funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l’esposizione di particolari problematiche.

Quanti fossero interessati possono inoltrare la personale manifestazione d’interesse alla nomina allegando curriculum vitae, relazione in ordine alla residenza nel Comune di Bisceglie e al possesso delle conoscenze e competenze del settore con comprovata esperienza tecnica nelle materie strettamente afferenti l’oggetto e le finalità della Consulta e documento d’identità in corso di validità.

Le richieste dovranno pervenire entro l’8 aprile utilizzando apposito modulo. Potranno essere inviate a mezzo posta (all’attenzione del sindaco in via Trento n. 8), a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo in via Trento n. 8.

La partecipazione alla Consulta non determina riconoscimento di compensi, indennizzi o rimborsi.