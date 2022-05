Consiglio su Dragaggio, “Quando parla di incapacità amministrativa, Fata si riferisce a sé stesso?”

“Quando parla di incapacità amministrativa, superficialità e di pressapochismo, il consigliere Fata si rivolge a sé stesso? Il dubbio è legittimo visto che quando era sindaco facente funzioni presentò la candidatura ad un bando regionale per il dragaggio del porto ma non ebbe esito felice, per usare un eufemismo, perché carente di una serie di elaborati e soprattutto priva di analisi e campionamenti fondamentali e coerenti con le normative vigenti richiamate nell’avviso pubblico. Non certo un dettaglio, ma un’attività rilevante che Fata cerca di imputare ad altri. La candidatura, come ovvio, fu bocciata. Questa sì che è totale mancanza di capacità amministrativa, tanto che fino al 2018 non erano neanche state allocate voci in bilancio per le analisi. Anche Fata, quindi, non ha ottenuto finanziamenti per il dragaggio del porto”. Lo dichiara Angelo Consiglio, Assessore ai lavori pubblici della Città di Bisceglie, in merito alla querelle sui lavori di dragaggio al porto di Bisceglie ed alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Vittorio Fata.

“La nostra Amministrazione, al contrario della sua, ha pianificato (trovando le risorse) ed effettuato quei campionamenti e analisi dei sedimenti del fondale del porto, attività basilari e propedeutiche per poter ambire ad effettuare il dragaggio”, precisa l’Assessore Consiglio. “In giunta abbiamo approvato un progetto che abbiamo candidato a finanziamento, non concesso per valutazioni di ordine tecnico sullo smaltimento dei sedimenti estratti (il Comune aveva proposto il riposizionamento a terra, entro il raggio di 5 chilometri, per avviare le opere di rinaturalizzazione di una cava di proprietà comunale mentre la Regione riteneva di preferire il riposizionamento dei sedimenti in ambito costiero)”.

“Le analisi e i campionamenti, tuttavia, restano utili e il progetto rimane ricandidabile sulla prossima call dell’avviso regionale, seguendo l’opzione indicata dalla Regione Puglia per il riposizionamento dei sedimenti in ambito costiero”, conclude l’Assessore ai lavori pubblici della Città di Bisceglie, Angelo Consiglio. “Nel PEG sono previsti inoltre altri 120.000 euro per le analisi funzionali al dragaggio del porto. Insomma, con programmazione, pianificazione e criterio, stiamo cercando di fare tutto il possibile per ottenere il finanziamento per il dragaggio del porto, che sarebbe un’opera storica per un ulteriore sviluppo del porto”.