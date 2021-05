Consiglio regionale approva visite a pazienti Covid in terapia intensiva

Con provvedimento approvato all’unanimità nella giornata di ieri in consiglio regionale, i parenti dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva potranno effettuare delle visite straordinarie.

Tra i sostenitori anche il biscegliese Francesco La Notte consigliere regionale dei Popolari con Emiliano, “Si tratta di una proposta di legge che sancisce un diritto fondamentale: in Puglia i malati ricoverati in ospedale non possono morire soli. La proposta di legge era già stata esaminata e approvata dalla Commissione Sanità – commenta – ma adesso spetta ai direttori delle Unità operative sanitarie delle singole Asl di adottare con urgenza le nuove disposizioni. L’appello alle strutture del territorio è quindi quello di anticipare gli effetti della norma approvata, dando immediate disposizioni per offrire a pazienti e ospiti la possibilità di avere accanto una persona cara”.

“La pandemia ha determinato l’isolamento dei pazienti ricoverati negli ospedali e degli ospiti delle strutture socio-assistenziali, causando gravissimi danni psicologici e clinici”, prosegue La Notte. “Per troppo tempo si è abdicato al ragionevole bilanciamento tra la sicurezza dei luoghi e la serenità degli ospiti. Adesso è assolutamente indispensabile garantire ai pazienti in condizione di fine vita il diritto ad incontrare i propri familiari, nel rispetto delle norme vigenti. Nella speranza che, presto, questo diritto possa essere restituito a tutti i pazienti ricoverati”.