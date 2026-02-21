Consiglio Nazionale ANCI, Francesco Spina nominato vice presidente

Durante il Consiglio Nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) del 20 febbraio tenutosi presso il centro congressi di Roma “La Nuvola”, in zona Eur, Francesco Spina è stato nominato vice presidente.

“Dopo tanti anni di appartenenza al consiglio nazionale – dichiara Spina – questa nomina a vice-presidente costituisce per me un ulteriore e importante tassello nel percorso di formazione e crescita nel prestigioso consesso nazionale che rappresenta unitariamente gli amministratori locali italiani, che quotidianamente mettono al servizio delle rispettive comunità la loro vita, la loro passione e la loro esperienza amministrativa”.