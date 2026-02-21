Durante il Consiglio Nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) del 20 febbraio tenutosi presso il centro congressi di Roma “La Nuvola”, in zona Eur, Francesco Spina è stato nominato vice presidente.
“Dopo tanti anni di appartenenza al consiglio nazionale – dichiara Spina – questa nomina a vice-presidente costituisce per me un ulteriore e importante tassello nel percorso di formazione e crescita nel prestigioso consesso nazionale che rappresenta unitariamente gli amministratori locali italiani, che quotidianamente mettono al servizio delle rispettive comunità la loro vita, la loro passione e la loro esperienza amministrativa”.