Consiglio (Il Torrione): “Tanti finanziamenti che stanno cambiando il volto della città”

«Credo che senza essere innamorati, ma profondamente innamorati della terra in cui si vive, sia veramente difficile portare a compimento opere di così grande importanza per lo sviluppo e per la crescita della città e, con fierezza, posso affermare di aver lasciato, all’interno della compagina amministrativa di cui ho fatto parte, segni tangibili del mio operato», commenta così il vice sindaco uscente, Angelo Consiglio, i risultati dei suoi cinque anni di lavoro e i finanziamenti comunitari e ministeriali già ottenuti.

«La città, negli ultimi anni, ha iniziato a cambiare mentalità e volto: più sostenibile, più green, con uno sguardo decisamente più orientato al futuro – sostiene Consiglio, recentemente eletto nel consiglio regionale Anci – Potremmo partire dal primo dei progetti finanziati come l’impianto polisportivo indoor San Martino, per il quale abbiamo ottenuto due milioni di euro e l’appalto è stato aggiudicato. E ancora l’Urban Center di comunità presso l’ex monastero di San Luigi, anch’esso finanziato con due e per il quale è in corso di completamento la procedura di acquisto. Non dimentichiamo anche il progetto di rifunzionalizzazione della zona Calvario per cui abbiamo ottenuto un finanziamento pari a ottocentomila euro e il cui appalto è in corso di aggiudicazione».

Proprio per quest’ultimo progetto sono previsti un’area gioco per bambini nell’attuale parcheggio adiacente la torre dell’orologio in zona Calvario, un’area relax, il cambio della pavimentazione che collegherà alla piazza e una rotatoria (di fronte all’Intesa Sanpaolo).

«Ma non è tutto: per ciò che concerne il rinnovamento estetico e maggiormente funzionale della città, non posso non citare gli interventi di riqualificazione di Piazza Regina Margherita di Savoia per un importo, finanziato, di un milione e quattrocentomila euro. Abbiamo, inoltre, già portato a termine il totale cambiamento di look della piazzetta in via don Michele Cafagna, nel quartiere periferico e popoloso di santa Caterina rendendolo più bello e più vivibile.

«Dare continuità a questa progettualità e, dunque, non interrompere questo flusso di buon governo della città sono priorità non personali, ma che riguardano la comunità biscegliese del presente e del futuro – spiega Consiglio – L’amministrazione uscente ha dato prova di concretezza e di impegno per lo sviluppo della città che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Mi presento, pertanto, dinanzi alle elettrici e agli elettori biscegliesi con questi che sono solo alcuni dei risultati ottenuti in questo quinquennio: chiedo un sostegno per la continuità, per dare ancora modo a Bisceglie di diventare una città moderna e vivibile, di sostenere la lista Il Torrione composta da professionisti, studenti, responsabili di realtà associative, lavoratori, giovani che hanno come principale mission mettere le personali competenze al servizio della città che abbiamo in mente e che abbiamo dato prova di costruire passo dopo passo», conclude Consiglio.