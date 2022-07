Consiglio Comunale, variazione Dup 2022-24 e piano contrasto siccità tra i punti da trattare

Sono otto i punti di discussione in vista del prossimo Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria, a porte chiuse, nella sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista Bruni, in prima convocazione martedì 26 luglio ore 16.00 e in seconda convocazione giovedì 28 luglio alle ore 16:30.

– 1. Interventi di somma urgenza per servizio di nolo / fornitura di n. 2 bagni chimici a collocarsi presso

il Mercato Ortofrutticolo Comunale di Corso Garibaldi. Riconoscimento debito fuori bilancio.

– 2. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

per adempimento della sentenza n. 503/2022 della Corte di Appello di Bari.

– 3. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

per adempimento della sentenza n. 44/2022 del Giudice di Pace di Bisceglie.

– 4. Ratifica deliberazione di G.C. n. 198 del 04/07/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL DUP 2022-

2024 E ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE DI ENTRATA E SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-

2024, ED AL CONSEGUENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. VARIAZIONI URGENTE EX ART. 42 E

175 DEL TUEL.

– 5. Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli

artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000

– 6. Lavori di miglioramento e sistemazione dei piani viabili urbani ed extraurbani. Approvazione Progetto Definitivo.

– 7. Presa d’atto Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 21/07/2022 ad oggetto: “Provvedimenti su Mozione del 09/07/2022”

– 8. ORDINE DEL GIORNO: PIANO STRATEGICO DI CONTRASTO ALLA SICCITA’. (PROT.28428 DEL

21/07/2022 – CONS. FERRANTE E CONS.COPPOLECCHIA)

La seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito

istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt