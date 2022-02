Consiglio comunale urgente su igiene urbana e variante urbanistica, Spina: “Si rinvii”

È stato convocato per domani, giovedì 24 febbraio, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria d’urgenza a porte chiuse in presenza, per la trattazione di due argomenti particolarmente caldi dal punto di vista politico: l’approvazione del progetto per la gestione dei servizi integrati di raccolta rifiuti e l’adozione della variante urbanistica.

Dal consigliere d’opposizione Francesco Spina è subito arrivata la richiesta di rinviare il consiglio comunale attraverso un comunicato stampa. “Ho chiesto immediatamente di riconvocare con i termini adeguati di legge e regolamento il consiglio di domani”, scrive Spina. “È strano che su punti così delicati e centinaia di elaborati da approvare non si dia il termine di 5 giorni previsto dalla legge, considerato anche che sono proposte che giacciono da tempo nei cassetti comunali”. Secondo il consigliere di minoranza, il presidente del consiglio Casella avrebbe “l’obbligo di non rendersi complice di queste gravi illegittimità e di far assumere le responsabilità al sindaco come prevede il regolamento”.

“Confido nel buon senso e nell’onestà intellettuale di tutti. Il gioco delle tre carte deve finire per tutti perché i cittadini vedono quotidianamente morire la città proprio per colpa di questi giochetti e di questo teatrino, fatto di interessi economici personali e violazioni gravi di norme e diritti”, conclude Spina.