Consiglio comunale su “rendiconto gestione esercizio” e lavori al Primo Circolo

È convocato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e svolgimento in presenza a porte chiuse, presso la sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista Bruni,, il 7 giugno alle ore 16:00 in prima convocazione ed il 9 alle ore 16:30 in seconda convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione g.c. n. 145 del 25/05/2022)

Adempimenti conseguenti all’Ordinanza della Corte di Appello di Bari n. 3622/2021 del 25/11/2021. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Lavori di somma urgenza per ripristino impianti di adduzione acqua scuole 1° Circolo Didattico “E. De Amicis” (sede centrale) e Scuola Secondaria di 1° Grado Cesare Battisti-Ferraris per carenza e/o assenza di erogazione acqua ai punti di utenza nei bagni. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito approvazione ordinazione a terzi.

Riconoscimento, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla sentenza del Tribunale di Trani n. 1174 dell’11/06/2021, pubblicata in pari data e notificata il 04/02/2022

Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr. 24/2022 – C.S. c/ Comune – Avv. Gaetano Scamarcio

Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per adempimento della ordinanza esecutiva n. 308/2022 del 09/02/2022 del Tribunale di Trani, notificata in data 17/02/2022.

Esame ed approvazione Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2021 e suoi allegati.

DPR N. 160/2010 art. 8 e DGR 2332/2018 – Approvazione definitiva variante al PRG relativo al cambio di destinazione d’uso di un immobile esistente, da Direzionale-Commerciale a Turistico-Ricettivo (Hotel) fabbricato commerciale lotto “A” Maglia commerciale n. 6 di PRG Via Maggiore La Notte angolo Via Corte Preziosa (in catasto al fg. 2 p.lla 3326 subb. da 8 a 31) primo piano e secondo.

Interventi di riprofilatura delle scarpate delle trincee della tratta Trani-Bisceglie, della linea ferroviaria Bari-Barletta, ricadenti sul territorio del Comune di Bisceglie. Apposizione vincolo preordinato all’esproprio.

Approvazione regolamento per l’accesso e la fruizione del servizio di ristorazione scolastica.

Si comunica inoltre che la seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it