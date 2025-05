Consiglio comunale, Spina: ”Pronta denuncia a procura e organi competenti”

Il consiglio comunale dello scorso 29 aprile continua a far discutere maggioranza e opposizione, uscita dall’aula per protesta durante i lavori. “Votare e dare per approvati punti dopo aver registrato la mancanza del numero legale (il presidente accerta in numero legale a 12 mentre la soglia minima è 13) è un accordo chiaro e preordinato, tra i consiglieri rimasti comunque in aula, all’approvazione “forzata” di debiti e punti, molti dei quali erano senza i pareri favorevoli di legge”, attacca Francesco Spina in un comunicato stampa.

“Il presidente, garante della legalità dei lavori consiliari, avrebbe dovuto immediatamente sciogliere e sospendere il consiglio comunale per mancanza di numero legale, invece ha ripetuto la votazione essendosi accorto che nella prima votazione era mancato il numero legale, come si puo evincere dal video. Hanno poi continuato ad approvare gli altri successivi punti quindi pure tentato di approvare anche il decimo di 570 mila euro (alcuni consiglieri ne hanno chiesto il ritiro, udite udite, per poter cambiare il parere contrario dei revisori dei conti). Invece di dimostrare buon senso dopo l’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione, la maggioranza della finta legalità getta la maschera e dimostra la sua vera indole. L’avevamo detto che il consiglio era stato costruito così: oggi trasmetterò denuncia a prefettura, corte dei conti, procura e ministero dell’interno”, annuncia Spina.

“Abbiamo cercato il dialogo, hanno risposto come al solito a colpi di illegalità pensando all’impunità”, conclude il consigliere di minoranza.