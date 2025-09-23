È stata convocata per il 24 settembre, alle ore 16, una nuova seduta del consiglio comunale di Bisceglie. Ben ventisei i punti all’ordine del giorno, tra cui quelli relativi alla realizzazione del nuovo ospedale del nord barese e all’approvazione del bilancio consolidato.
Come sempre, la seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it.
I punti all’ordine del giorno saranno i seguenti:
- Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva
- Intervento di realizzazione del nuovo ospedale del nord barese. Variante al prg, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
- Bilancio consolidato al 31/12/2024, con allegata relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa. Esame ed approvazione.
- Ratifica della deliberazione di g.c. N. 213 dell’11-09-2025 avente ad oggetto bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Variazione di bilancio urgente, ex artt. 42 e 175 tuel.
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado di bari n. 967/25 (rg. 98/24 e 99/24).
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza del tribunale di trani n. 165/25 (r.g.1719/2024).
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento dell’ordinaza 714/25 della corte di giustiza tributaria di i grado n. 714/25.
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza del tar puglia n. 831/22 e del consiglio di stato 580/23.
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza del tar puglia n. 570/23 (r.g.543/22).
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza del consiglio di stato n. 1421/25 (r.g. 500/22).
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. E), d.lgs. N. 267/2000 per competenze professionali in favore dell’avv. E. Sbarra.
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza del giudice di pace di bisceglie n. 147/25 – safeaty s.r.l c/comune di bisceglie.
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento del decreto del presidente della repubblica del 29 luglio 2025 – numero 00582/25.
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza del tribunale di trani sez. Lavoro n. 1598/25 (r.g.7369/2023).
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado puglia sez. 4 n. 1841/25 .
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado puglia sez. I – n. 2159/25.
- Debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1 lett. E) d. Lgs. 267/2000, per la struttura di accoglienza zoe’ gestito dalla cooperativa sociale coop soc otranto zoe inserimento minore t.a.
- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs. N267/2000, in favore dell’ati castiglia srl/axa srl
- Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. A), del d.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza esecutiva n. 125/2025 del gdp di bisceglie p.i. C/ comune _avv.ti p. Uva e p.o. Pappagallo
- Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. A), del d.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza esecutiva n. 101/2025 del gdp di bisceglie l.g. C/ comune _avv. G. Giannubilo
- Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. A), del d.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza esecutiva n. 92/2025 del gdp di bisceglie f.g. C/ comune _avv. P. Gagliardi
- Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. A), del d.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza esecutiva n. 104/2025 del gdp di bisceglie r.o. C/ comune _avv. O.racanati
- Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. A), del d.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza esecutiva n. 94/2025 del gdp di bisceglie a.m. C/ comune _avv. V. Catalano
- Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. A), del d.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. Per adempimento della sentenza esecutiva n. 105/2025 del gdp di bisceglie d.d. C/ comune _avv. S. Bonadies
- Mozione consiliare contributo ai commercianti danneggiati
- Mozione consiliare per il servizio trasporto per istituto quarto di palo
