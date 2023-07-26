Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fata ha convocato la seduta ordinaria e lo svolgimento in presenza dello stesso presso la sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista Bruni, in Via Trento n. 8, per mercoledì 26 luglio alle ore 16:00 in 1^ convocazione e per sabato 28 luglio alle ore 16:30 in 2^ convocazione per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
A R G O M E N T I
- ART. 69 D.LGS. 267/2000. CONTESTAZIONE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ. DETERMINAZIONI CONCLUSIVE
- NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA SICUREZZA URBANA
- NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
- NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE E PER LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO.
- COMMISSIONE TOPONOMASTICA: DESIGNAZIONE DEI 2 CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI
- ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER LA GESTIONE ESERCIZIO 2022
- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 146 DEL 27-06-2023 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL DUP 2023-2025 E ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE DI ENTRATA E SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, ED AL CONSEGUENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. VARIAZIONE URGENTE 2023, EX ART. 42 E 175 DEL TUEL”.
- AZZERAMENTO FONDI AFFITTI E MOROSITÀ INCOLPEVOLE (L. 431/98) DA PARTE DEL GOVERNO
- APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PRG RELATIVA ALLE ZONE OMOGENEE D (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI) A SEGUITO DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 29/06/2022 DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 27/07/2001.
- CONVENZIONE N. 811 DI REP. DEL 19/09/2008 DEL “SERVIZIO LUCE”. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% DELLA QUOTA LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, RIPRISTINO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 190/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE.
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 17/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE.
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DEL DECRETO ESECUTIVO N. 1161/2022 DEL TRIBUNALE DI TRANI DI LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL CTU.
- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO INCOLUMITÀ PUBBLICA A CAUSA DELL’ELEVATO DEGRADO FISICO-STRUTTURALE CON POSSIBILE CROLLO DEL MURO DI RECINZIONE PLESSO VIA CARRARA REDDITO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI VIA UGO LA MALFA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
- LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO “C. BATTISTI- G. FERRARIS” SITO IN VIA POZZO MARRONE PER IL RIPRISTINO DEL MONTASCALE CAUSATO DALLA ROTTURA DELLA SCHEDA ELETTRICA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 13/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE.
- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE TUBAZIONI DI IMPIANTO TERMICO PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO “SAN GIOVANNI BOSCO” SITO IN VIA A. VESCOVO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
- PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – SENTENZA GDP BARI – NR. 1177/2022 – M.M. C/ COMUNE – AVV. M. MARRAZZO
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE A LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NEL CONDOMINIO DI VIA SAC. FRANCESCO DI MOLFETTA, 31.
- PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – 1° E 2° GRADO SENTENZA TRIB. TRANI – NR. 925/2023 – MASSI STOCK SRL C/ COMUNE – AVV. CARMINE ALDO CATACCHIO
- PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – SENTENZA GDP BISCEGLIE – NR. 78/2023 – SOCIETÀ CONTROCORRENTE S.R.L. C/ COMUNE – AVV. CARMINE A. CATACCHIO
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 258/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 620/2023 DEL TAR PUGLIA.
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 55/2023.
- RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000, RELATIVO ALLA SENTENZA N. 670/2023 DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TRANI.
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 62/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE.
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 736/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI.
- SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2023 E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.
La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it