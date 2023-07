Consiglio Comunale, saranno ventinove i punti all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fata ha convocato la seduta ordinaria e lo svolgimento in presenza dello stesso presso la sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista Bruni, in Via Trento n. 8, per mercoledì 26 luglio alle ore 16:00 in 1^ convocazione e per sabato 28 luglio alle ore 16:30 in 2^ convocazione per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

A R G O M E N T I

ART. 69 D.LGS. 267/2000. CONTESTAZIONE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ. DETERMINAZIONI CONCLUSIVE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA SICUREZZA URBANA NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE E PER LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO. COMMISSIONE TOPONOMASTICA: DESIGNAZIONE DEI 2 CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER LA GESTIONE ESERCIZIO 2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 146 DEL 27-06-2023 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL DUP 2023-2025 E ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE DI ENTRATA E SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, ED AL CONSEGUENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. VARIAZIONE URGENTE 2023, EX ART. 42 E 175 DEL TUEL”. AZZERAMENTO FONDI AFFITTI E MOROSITÀ INCOLPEVOLE (L. 431/98) DA PARTE DEL GOVERNO APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PRG RELATIVA ALLE ZONE OMOGENEE D (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI) A SEGUITO DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 29/06/2022 DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 27/07/2001. CONVENZIONE N. 811 DI REP. DEL 19/09/2008 DEL “SERVIZIO LUCE”. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% DELLA QUOTA LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, RIPRISTINO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 190/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 17/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DEL DECRETO ESECUTIVO N. 1161/2022 DEL TRIBUNALE DI TRANI DI LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL CTU. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO INCOLUMITÀ PUBBLICA A CAUSA DELL’ELEVATO DEGRADO FISICO-STRUTTURALE CON POSSIBILE CROLLO DEL MURO DI RECINZIONE PLESSO VIA CARRARA REDDITO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI VIA UGO LA MALFA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO “C. BATTISTI- G. FERRARIS” SITO IN VIA POZZO MARRONE PER IL RIPRISTINO DEL MONTASCALE CAUSATO DALLA ROTTURA DELLA SCHEDA ELETTRICA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 13/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE TUBAZIONI DI IMPIANTO TERMICO PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO “SAN GIOVANNI BOSCO” SITO IN VIA A. VESCOVO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – SENTENZA GDP BARI – NR. 1177/2022 – M.M. C/ COMUNE – AVV. M. MARRAZZO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE A LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NEL CONDOMINIO DI VIA SAC. FRANCESCO DI MOLFETTA, 31. PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – 1° E 2° GRADO SENTENZA TRIB. TRANI – NR. 925/2023 – MASSI STOCK SRL C/ COMUNE – AVV. CARMINE ALDO CATACCHIO PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – SENTENZA GDP BISCEGLIE – NR. 78/2023 – SOCIETÀ CONTROCORRENTE S.R.L. C/ COMUNE – AVV. CARMINE A. CATACCHIO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 258/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 620/2023 DEL TAR PUGLIA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 55/2023. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000, RELATIVO ALLA SENTENZA N. 670/2023 DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TRANI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 62/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 736/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2023 E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.