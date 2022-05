Consiglio comunale nel pomeriggio, dodici i punti all’ordine del giorno / DETTAGLI

È convocato per oggi, 20 maggio alle ore 16, il Consiglio Comunale, in presenza a porte chiuse, presso la sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista BRUNI, in Via Trento 8 per la trattazione delle interrogazioni aventi ad oggetto 12 punti all’ordine del giorno:

Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta circa le “procedure concorsuali per assunzioni profili “D” e “C” e agenti di polizia locale – Comune di Bisceglie” (Prot. n. 45671 del 7/12/2021 – Cons. Spina F.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa alla “situazione urgente debiti fuori bilancio Comune di Bisceglie – elusione normativa riconoscimento dei debiti fuori bilancio – grave pericolo di alterazione del risultato del bilancio consultivo 2021” (Prot. n. 47923 del 23/12/2021 – Cons. Spina F.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa a “assunzioni fine anno senza aggiornamento DUP 2021 – Nullità contratti di assunzione” (Prot. n. 47958 del 23/12/2021 – Cons. Spina F.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa all’ “Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, a valere sul PNRR, per aumentare la disponibilità di mense anche per facilitare i tempo pieno” (Prot. n. 106 del 4/01/2022 – Cons. Fata e Sasso R.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa all’ “Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, a valere sul PNRR, per aumentare l’offerta di attività sportive a scuola” (Prot. n. 522 del 10/01/2022 – Cons. Fata e Sasso R.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa all’ “Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, a valere sul PNRR, per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole d’infanzia” (Prot. n. 1432 del 14/01/2022 – Cons. Fata e Sasso R.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa a “Proroga n. 20, negli anni 2018-2021, dell’appalto di igiene urbana” (Prot. n. 1653 del 17/01/2022 – Cons. Spina F.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa all’ “Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, a valere sul PNRR, per la realizzazione di nuove scuole innovative, sostenibili, sicure e inclusive” (Prot. n. 1758 del 18/01/2022 – Cons. Fata e Sasso R.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa all’ “Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, a valere sul PNRR, per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinema, pubblici e privati” (Prot. n. 2314 del 21/01/2022 – Cons. Fata e Sasso R.) Interrogazione consiliare urgente a risposta scritta e orale ad oggetto: “Avviso pubblico del Ministero della Cultura, a valere sul PNRR, per la presentazione di proposte d’intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici. Parco delle Beatitudini – Parco Unità d’Italia – Giardino Botanico Veneziani” (Prot. n. 2693 del 25/01/2022 – Cons. Fata V. – Sasso R.) Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta relativa a “esposto – violazione/elusione legge madia” (prot. n. 6387 del 18/02/2022 – Cons. Spina F.) Interrogazione consiliare urgente a risposta scritta e orale ad oggetto “Avvisi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul PNRR, per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e/o la rigenerazione di quelli esistenti” (Prot. n. 11720 del 28/03/2022 – Cons. Fata V. – Sasso R.).-

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it