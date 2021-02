Consiglio comunale in videoconferenza per rispondere a interrogazioni consiliari

A seguito di quanto convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo tenutasi lo scorso 4 febbraio, e al fine di porre in essere ogni misura idonea a prevenire e contenere la diffusione del virus, anche il prossimo Consiglio Comunale si svolgerà in videoconferenza. La prima convocazione è fissata per oggi, 10 febbraio alle ore 16.30.

Tre i punti all’ordine del giorno: interpellanza consiliare del consigliere Napoletano in merito alla Bisceglie Approdi e conseguente interrogazione sullo stesso tema. Infine interrogazione consiliare avente ad oggetto “Gara Ponte Europea a procedura aperta telematica per l’appalto di affidamento del servizio di igiene urbana e di servizi complementari”.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie.