Consiglio comunale, ecco tutti i candidati nelle liste di Angarano, Fata, Napoletano e Spina

Sono 34 le liste presentate per le elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio 2023. Gli elenchi dei candidati al consiglio comunale, che pubblichiamo di seguito, non sono ancora definitivi, perché non ancora passati al vaglio della Commissione elettorale del Comune.

Di seguito, quindi, le liste così come presentate dai quattro candidati alla carica di sindaco: Angelantonio Angarano (sindaco uscente), Francesco Spina, Vittorio Fata e Franco Napoletano.

Elenco candidati al consiglio comunale per ANGELANTONIO ANGARANO:



– Bisceglie svolta –

Abascià Antonio

Amoruso Antonio

Brescia Davide

Celestino Mariagrazia

Ciavarella Michele

Cosmai Giuseppe detto Pino Copa

Cozzoli SIlvia Noemi

De Pace Claudia

Di Benedetto Nicola

Di Corrado Sergio

Di Molfetta Leonardo

Germinario Anna Maria

Landriscina Benedetto detto Dino

Monopoli Lucia

Provino Antonio

Rigante Roberta

Rinaldi Clara

Ruggieri Giuseppe

Simone Martina

Tedeschi Francesca

Todisco Biagio

Torchetti Giuseppe

Uva Trifone

Valente Edmondo detto Eddy

– Il torrione –

Consiglio Angelo Michele

Bianco Addolorata detta Loredana

Storelli Domenico detto Dodo

Coppolecchia Francesco detto Franco

Alicino Filomena

Ambrosini Roberta Felicia Angela Teresa

Antonino Silvio

Colangelo Giorgio

Cozzoli Gabriele

De Cillis Maria

Dell’Orco Francesco

Di Benedetto Giuseppina detta Giusy

Di Ceglie Vito

Di Pinto Tommaso detto Tommy

Falconetti Pietro

Frisari Irene

Garofoli Tommaso

Lopopolo Grazia

Maddonni Antonino detto Nino

Marino Concetta Anna detta Anna in Squeo

Pasquale Giovanni

Pedone Giacomo detto Mino

Di Lecce Lucia

Todisco Giuseppe

– Democrazia e solidarietà –

Belsito Antonio

Albrizio Pietro Luigi

Basile Maria

Catalano Laura

Cataldo Nicoletta

De Feudis Flora

Dell’Olio Antonietta

Dell’Orco Fabio

De Vita Francesca

De Toma Ippolita

Di Benedetto Natale

Di Pilato Vito

Farano Giuseppe detto Beppe

Fuzio Sara Vincenza

Losapio Antonio

Lusco Antonella

Mazzilli Carla

Montarone Camilla

Pedone Maurizio

Pesce Lorenzo

Romanelli Anna Maria

Santoro Carmela

Soldani Grazia

Zingarelli Mauro

– Puglia popolare –

Parisi Natale

Addati Adriana

Angarano Francesco

Angione Marta Maria

Carelli Francesco

Di Molfetta Donata

Gallo Pietro

Gentile Pietro

Iavarone Annamaria

Innocenti Italo

Lafranceschina Elisabetta (detta Eli)

Lavolpicella Rosa

Leuci Antonio

Magurean Ioan Tiberu (detto Tibi)

Memeo Rita

Monopoli Margherita

Pascalone Laura

Ricchiuti Antonia

Ricchiuti Florinda

Ricchiuti Ignazio

Rubini Francesca

Simone Francesco

Spadaccino Liliana

Viviano Paolo

– Bisceglie tricolore –

Ferrante Sergio

De Noia Michele

Angelico Pantaleo

Ardito Ignazio

Costantini Stella

Curci Vittorio

D’Alba Domenico

De Candia Giacomo detto Mimì

De Cillis Vincenzo

De Feudis Mauro

Di Gregorio Miriana

Di Liddo Rosalba

DI Lorenzo Stefania

Di Pilato Maurizio

Di Terlizzi Giacomina detta Mina

Girondino Giovanni

Mele Genesia

Pasquale Maria detta Mariella

Preziosa Melissa

Romanazzi Antonio

Simone Giusi Maria Rosaria

Spadavecchia Pantaleo

Tota Emilia

Uva Ippolita detta Pina

– Punto d’incontro –

Musco Onofrio

Ruggieri Lucrezia

Naglieri Giovanni

Lorusso Giovanna

Di Modugno Leonardo

Antonino Maria

Gentile Nicolas

Mastrapasqua Lucrezia

Dell’Olio Laura

Cairella Elisabetta

Parisi Angela

Napoletano Giovanna

Zilli Alessandra Antonella

Pasquale Maria

Soldani Adriana Soraia

Storelli Sergio

Mastrototaro Sergio

De Cataldo Vincenzo

Di Ceglie Giuseppe

Ricchiuti Tommaso

Sette Demetrio

Vecaj Giuliano

Mazzilli Lucrezia

Salandra Ermelinda

– Scegli Bisceglie –

Innocenti Pietro

Gisondi Antonio

Angarano Rossana

Cantatore Jacopo

De Furia Wondemagegne

De Palma Maurizio

Dell’Olio Francesco

Di Ceglie Angela

Di Molfetta Paolo

Di Pierro Elisabetta

Di Pilato Sergio Pio

Gangai Alessia

Gentile Adele

Gramegna Lucia

Losciale Rosangela

Mastrodonato Cesare Simone

Matteucci Ivana

Muggeo Rossella

Palermo Sergio

Pasquale Irene

Racanati Valentina

Rubini Barbara

Sallustio Alessandra

Simone Donata​

– Noi –

Di Tullio Luigi detto Gigi

Lorusso Mauro

Pedone Pierpaolo

Sette Rosalia

Cassanelli Debora

De Feudis Isidora

De Marco Emilia

de Pasquale Antonella

Dell’Olio Valentina

Di Benedetto Francesco

Di Ceglie Lucia

Di Liddo Nunzia

Dicataldo Giacomo

Ferrante Maurizio

Guglielmi Giulia

Lamanuzzi Anna

Lopopolo Patrizia

Mastrofilippo Giuseppe

Propato Christian

Ranieri Teresa

Storelli Silvia

Tedone Maria

Troilo Antonia Debora

Valente Sergio

– Insieme per Bisceglie –

Lafranceschina Pantaleo (detto Leo)

Amoruso Lucia

Angarano Maria

Belsito Elisabetta

Bombini Francesco

Brescia Matteo

Colangelo Francesco

Dell’Olio Giuseppe

Evangelista Sergio

Gesualdo Maria Tina

Giuliani Giuseppe

Gramegna Giuseppina

Lampedecchia Annaclaudia

Martelli Davide

Papagno Giuseppe

Patruno Luciana

Petrillo Giacinto

Petruzzella Claudio

Rigante Francesco (detto Franco)

Simone Eliana

Sinisi Giuseppe

Tedone Brigida

Valente Giulio

Zecchillo Irene

– Massimo impegno –

Mastrototaro Tommaso

Pasquale Pasqua

Bombini Lucia

Buzzerio Giuseppe

Cangelli Giulio

Catino Angelo

Cavaliere Teresa

De Candia Vincenza

De Marco Luigi detto Gigi

Di Natale Isabella

Di Pinto Doriana

Di Terlizzi Antonio

Dolciotti Uilian

Evangelista Emilia

Garufi Vito

La Candia Sergio

La Notte Giuseppe

Lampedecchia Michele

Lorusso Fabrizio Fabio

Mangione Arcangelo detto Gabry

Rana Angelo

Ruggieri Annalisa

Sasso Serafina detta Sara

Sciacqua Sergio

– Il nuovo borgo –

Sette Giuseppe detto Pippo

Barbetta Alessandro

Barbu Silvia

Capurso Giovanna

Cioce Alessandro

Colella Walter

Cosmai Felicia

Dell’Olio Alberto

Dell’Olio Samanta

De Mango Pasquale

Di Benedetto Grazia

Federico Maurizio

Lamanuzzi Natale

L’Erario Paolo

Lopopolo Antonia

Mastrodonato Daniela

Mineccia Graziana

Palmiotto Sergio

Ragni Domenico

Ricchiuti Andrea

Sokol Gjergji

Ticlos Gheorghe Horgesti

Todisco Isabella

Valente Angelica

Elenco candidati al consiglio comunale per VITTORIO FATA:





– Partito Democratico –

Sasso Bartolomeo

Ancona Elisabetta

Brindicci Michelangelo

Caccialupi Giovanni

Curci Angelica

De Toma Pietro

Dell’Olio Francesca

Di Benedetto Girolamo

Di Corato Domenico

Di Liddo Daniele

Di Liddo Isabella

Di Liddo Salvatore

Di Pilato Antonella

Di Pinto Maurizio

Di Terlizzi Antonella

Di Terlizzi Marika

Guarini Luigi

Loiodice Giuseppina

Mastrototaro Elisabetta

Preziosa Lucrezia

Rossi Sabino

Russo Claris

Soldani Marco

Tarantini Annalisa

– Un sindaco per bene –

Lorusso Claudio

Baldini Gabriella

Catino Angela

Catino Rosa detta Rosy Mythos

Chieffi Lorenzo

De Feudis Antonio

Dell’Olio Pietro

Di Lecce Vincenzo

Di Leo Vincenzo

Di Pierro Vincenzo detto Enzo

Ferrante Domenico

Giuliani Ottavia detta Viviana

Lafranceschina Francesca

Lopopolo Antonia detta Antonella

Lopopolo Giulia

Mastrapasqua Carmela Melania

Nazzarini Giovanna detta Gianna

Rigante Morena

Salerno Donatella

Sasso Rossano

Simone Giuseppe

Storelli Raffaele detto Lino

Todisco Carmela

Ventura Nico

– Alfonso Russo –

Russo Alfonso

Sasso Mauro

Amoruso Vincenzo

Caggianelli Felicia

Catino Angela

Colangelo Todisco Lorenzo

Cosmai Michela

D’Ambrosio Nunzia

Dell’Olio Lucrezia

Garofoli Girolamo

Lafranceschina Felicia

Laraspata Antonio

Lopopolo Vincenza detta Enza

Loprieno Lucrezia

Mastrapasqua Maria

Pellegrini Rosalba

Piazzolla Amalia

Sciascia Giuseppe

Todisco Antonella

Todisco Francesco

Todisco Sergio

Valente Jessica

Valente Michele

Ventura Angelo

– Con Bisceglie –

Evangelista Natalina

Cosmai Donato

De Michele Vito

Di Pinto Maria

Ferrucci Damiano

Gigante Cosimo

Lagroia Antonia

Manna Roberto

Misino Giacomo

Musci Mirco

Pazienza Vincenzo

Rigante Giuseppe

Rubini Giuseppe

Sciascia Mariangela

Valente Mariagrazia

Valentini Claudio

Vecchio Mauro

Vincenti Cristiano

Zingarelli Rosa

Lorusso Antonella

Ruggieri Domenico

– Bisceglie democratica –

Di Liddo Sergio

Sette Marta

Di Benedetto Stefania

Dell’Orco Mario

Di Benedetto Angela

Di Corrado Lucia

Di Molfetta Alessandra

Di Pierro Davide

Lacedonia Rosa

Leoncavallo Giuseppe

Lopopolo Giacinto

Mazzilli Michele

Monopoli Lucia

Moretti Alessio

Musci Francesco

Palazzo Rita

Palmiotti Giampietro

Pansini Carmela

Preziosa Mauro

Privati Pantaleo

Rubini Ilaria

Sciancalepore Teresa

Somma Stefano

Torchetti Bartolomeo

– Bisceglie illuminata –

De Toma Alberto Paolo

Pasquale Natalia

Papagni Lucrezia

Valente Silvia

Mastrapasqua Annamaria

Pedone Lucrezia

Colangelo Antonio

Farinola Allegra

Sasso Pietro

Di Gravina Serena

Caccialupi Sara

Tucci Tommaso

Mascolo Maria

La Notte Letizia

Porcelli Silvia

Degaetano Domenico

De Feudis Maria Valentina

Papagni Marco

Losciale Rosa

Dakibou Hiba

Sasso Alessandro

Di Lecce Mariangela

Di Pinto Sergio

Rana Tiziana

– Diritti in comune –

Amoruso Giulia Ambra

Bellarte Valerio

Capuano Arianna

Carelli Stefania

Caruolo Gianluca

Di Benedetto Angelo

Di Liddo Silvia

Di Molfetta Giulia

La Forgia Casiana

Misino Gianluca

Monno Angelica

Pozzolungo Pasquale

Riontino Michele

Ruggieri Giuseppe Francesco detto Peppo

Panarelli Francesca Romana

Sinigaglia Elisabetta detta Lisa

Tesoro Pasquale

Ventura Giacomo

– La tradizione –

Capurso Luciano

Amoruso Davide

Aruanno Elisabetta

Bassi Maria

Bombini Francesco

Candreva Valerio

Catalano Claudio

Cosmai Francesco

Curci Valeria

de Bari Annalisa

Defazio Francesca

Di Pinto Felice

Di Pinto Giovanna Gaia detta Gaia

di Toma Crispino

Filannino Giuseppe

Gentile Fulvio

Lamanuzzi Mauro

Leone Giuseppe

Lorusso Loredana

Papagni Claudia

Porcelli Giovanna

Todisco Elisabetta

Todisco Liana

Giovedì Fortunato Rosario

Elenco candidati al consiglio comunale per FRANCO NAPOLETANO:

– Il Faro –

Amato Salvatore Martino

Arcieri Emanuele

Capurso Enrico Pasquale

De Cillis Elisabetta

Delle Noci Roberta

Dell’Olio Domenico

Di Benedetto Giacomo

Di Liddo Laura detta Laura

Di Liddo Maria detta Maria

Di Luzio Roberto detto Roberto

Di Luzio Rosalia detta Rosi

Di Terlizzi Pietro

Gisondi Annamaria

Labriola Valeria

Lamanuzzi Patrizia

Luccarelli Alessandra

Marinelli Rita-Pia

Parisi Francesco

Petroni Paula Maria

Romanelli Francesco

Sasso Antonio

Storelli Lucia

Todisco Irene

Troilo Giuseppe

Elenco candidati al consiglio comunale per FRANCESCO SPINA:

– Fratelli d’Italia –

Ricchiuti Pasquale detto Lino

Borraccino Grazia Erika

Capurso Tommaso

Caraglia Angelo

Cardillo Luigi

Coppolecchia Corrado detto Dino

Cuccovillo Massimiliano

De Cillis Giulia

Dell’Olio Gioacchino Gianluca

Di Benedetto Francesca

Di Ceglie Grazia

Di Leo Leonardo

Di Pierro Mariangela

Ferrante Michela

Francese Valentina

Frizzale Giuseppe

La Notte Giovanna detta Ivana

Lavolpicella Maria detta Mariella

Mastrapasqua Giuseppina detta Giusy

Mastrodonato Gennaro detto Genni

Sasso Vittoria

Soldani Antonio detto Antonello

Spina Domenico detto Mimmo

Tatulli Angelica

– Lega –

Prete Rocco

Di Ceglie Vittoria

Caprioli Pasquale

Baldini Antonio

Galantino Maria

Valentino Salvatore

Galantino Giuseppina detta Giusi

Sersale Antonio Salvatore detto Tonio

Simone Giancarlo

Mastrofilippo Elio

Lorusso Luigi

Mancini Daniela

Tesoro Luigi

Mastrapasqua Cosimo

Di Liddo Margherita

Pisani Antonio

Lorusso Angelica

Caputo Vincenzo

Villani Mauro

Vecchio Pasqua

De Feudis Maria

Mastrodonato Michele

– Udc –

Amato Giuseppe

Acquaviva Loredana

Andreose Silvia

Baldini Domenico

Bega Aurora

Bruni Girolamo

Corrado Giovanna

D’ambrosio Antonia Maria

De Gennaro Giovannangelo

Dell’orco Giovanni

Di Leo Marco

Di Liddo Luigi

Guarini Antonio

Latino Angela Paola

Mastrapasqua Antonia

Mastronicola Alessandro

Papagni Lucrezia

Pasquale Lucia

Rana Angelo

Ruggieri Stefania

Storelli Matteo

Strippoli Maria Silvia

Torchetti Bartolo

Ventura Michele ​

– Popolari con Spina –

Abascià Giovanni

Antonino Carmela

Bruni Maria Addolorata

Casardi Ignazio

Cassanelli Nicolantonio (detto Tonio)

Coppa Francesca

Cosmai Luigi

De Marco Grazia

Di Ceglie Letizia

Di Pinto Alessandra

Ferrucci Francesca

Fuoco Carmelo

Galantino Fabiana

Liseno Simona

Logoluso Davide

Mastrapasqua Luana

Porcelli Nicola

Paolo Ruggieri

Sardella Michael

Sasso Maria Piua

Silvestris Nicola

Storelli Aurelia (detta Lia)

Todisco Antonia

Zingarelli Donato (detto Aldo)

– Casella Nelmodogiusto –

Casella Giovanni

Preziosa Giorgia

Baldini Domenico

Lopopolo Vincenzo

Mastrototaro Antonio

Pappolla Vittorio

Gentile Alessandro

Catalano Mario

Mazzone Antonio

Montrone Saverio

Valente Cosmo detto Mimmo

Di Pinto Grande Maria Erica

Bianco Erica

Ricchiuti Pamela

Racanati Gianluca

Soldani Lucia

Di Terlizzi Giuseppe

Longo Nicola

Serpillo Alessia

Cassanelli Maria

Mastrapasqua Antonia

Dell’Olio Donatella

Arcieri Pasqua

Toscano Maria Chiara

– Bisceglie in azione –

Antonino Angela

Belgiovine Caterina

Belsito Mauro

Cassanelli Luigi

Colangelo Giuseppina

Maddalena Mauro

D’Addato Stefania

Dell’Olio Maria Giulia

Di Buduo Mauro

Di Ceglie Maria Grazia

Ferrucci Giuseppe

L’Erario Angelica

Lacavalla Francesco

Losurdo Caterina

Lozito Anna Maria

Marcellino Michele

Mastrodonato Vincenzo

Mazzilli Giuseppe

Moscatelli Massimantonio

Monopoli Natale

Papagni Cristina

Povia Vincenzo

Ruggieri Luca

Smurro Vincenzo

– Bisceglie sportiva –

Albrizio Carmela Anna Lisa detta Lalla

Anellino Gennaro detto Gerry

Biancolillo Berardino

Boccasile Rosa

Bombini Elisabetta detta Marlisa

Calefato Onofrio

Cangelli Pasqua

Carulli Isabella

Cassanelli Vanessa

Di Liddo Antonietta

Ferrarese Maria Vita

Galantino Dario

Gattello Marika

Guarini Cristian

Mangione Roberto

Mastrototaro Angelo

Papagni Antonio detto Tonio

Pedone Lusy

Rana Mauro detto Maurizio

Ricchiuti Ramona

Salerno Mariangela

Siciliano Mariagrazia

Sparno Antonio

Taurino Massimo

– Difendiamo Bisceglie –

Angarano Teresa

Baldini Nicola detto Nico

Cantatore Michele

Caputi Dario Giacomo

Celestino Anna Maria

Ciocia Pasquale

Curci Angela

De Feudis Flavio

Dell’orco Samanta

Di Gioia Carlo

Di Gregorio Angela Lucia

Di Liddo Giovanni

Di Nardo Biagio

Gallo Vincenzo Antonio

Giannattasio Marika

Misino Angelo

Monterisi Renato

Quagliarella Domenico

Samarelli Francesca Pia

Soldani Francesco

Sportillo Emilia

Storelli Francesco

Uva Sergio

Ventura Mauro

– Movimento politico per Bisceglie –

Carabellese Antonella

Centrone Nicola

Chiaia Angela

Consueto Antonia

Cosmai Cecilia

D’Ambrosio Irene

Dell’Olio Francesca

De Pasquale Mauro

Di Pinto Sabino

Gangai Pasquale

Losciale Domenico

Marcotriggiano Tommaso

Mastrapasqua Massimo

Papagni Giuseppe

Pellegrini Francesco

Sinisi Stefano

Sgroni Angela

Soldani Girolamo

Todisco Carlo

Valente Pietro

Vecchio Giovanni​

– Noi moderati-Senso civico –

Baldini Antonio

Caggianelli Michele

Cangelli Agostino

Colamartino Francesco

Dell’Olio Marianna

Di Benedetto Giovanni

Di Clemente Donato

Di Corrado Mauro

Di Modugno Leonardo

Di Stefano Angela

Gisondi Angela

Graziani Alessandra

Grosso Pasquale

Lavolpicella Davide

Losciale Francesca

Mansueto Francesco

Palermo Vincenzo

Patruno Valeria Luisa

Rana Pietro

Soldani Laura

Vangi Luisa

Valente Nunzia

Zaza Maria detta Mariella

– Ala democratica –

Brescia Alessio Antonio

Bux Antonello

Cassanelli Rocco

De Marco Valeria

Dell’Aquila Gioacchino

Di Lecce Lucia

Di Liddo Giuseppe

Di Nardo Vanessa

Di Pilato Angelo

Di Terlizzi Marisa

Gentile Marta

Gisondi Cosimo Damiano

Mastrapasqua Battista

Monopoli Domenico

Monopoli Giuseppina (detta Giusy)

Musci Luis Edoardo

Pedone Angelo

Porcelli Enya

Scarpa Mariagrazia

Tarditi Sergio

Tridente Elisabetta

Lafranceschina Matteo

– Socialisti autonomisti –

Brescia Alex

Colangelo Nicola Giuseppe

Dell’Orco Rosanna

Di Benedetto Antonio

Di Maio Ciro

Gisondi Lucia

Lacalamita Stefano

La Notte Maria Pia

Licchetta Maria Rosaria Giuiliana

Lusco Federica

Mastrototaro Mauro

Milella Elena

Papagni Andrea

Pasquale Elena

Racanati Giovanni Battista

Rana Renata

Ruggieri Krizia

Samarelli Biagio

Salerno Catia

– Felicità e benessere –

Albrizio Pamela

Catino Marianna

De Candia Antonello

De Feudis Vincenzo

Di Pierro Francesco

Garofoli Lucia

Gentile Girolamo

Lamanuzzi Simona

Leuci Lucia

Lopinto Angela

Lorusso Leonarda

Mastrapasqua Popa

Morgigno Francesco

Palazzo Chiara

Pasquale Paolo

Pedone Silvia

Ruggieri Angelo

Ricchiuti Domenico

Samele Michele

Sinigaglia Giuliana Adriana

Storelli Giuseppe

Torchetti Bartolomeo

Musci Salvatore

Sallustio Anna Maria

– Famiglia al centro –

Quatela Nicola Francesco

Mastrapasqua Francesco

Di Liddo Angelo

Angarano Mauro

Capurso Biagio

Colangelo Giulio

Di Lecce Lucia

Di Terlizzi Elisabetta

Petronell Margherita

Terrone Domenico

Torchetti Domenico

Lopopolo Antonietta Nefertari

Andriano Michele Graziano

Lopopolo Felice

Senise Carmine

Colangelo Todisco Francesco

Garofoli Mauro

Losciale Angela