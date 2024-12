Consiglio comunale di fine anno: ecco i punti all’ordine del giorno

È convocato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e svolgimento in presenza, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista Bruni”, in Via Trento 8, oggi 23 dicembre alle ore 16:00 in prima convocazione, e il giorno 27 dicembre alle ore 16:00 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno:

Comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva per spese legali urgenti (deliberazione di G.C. N. 272 del 17.12.2024); Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 3, lett. A), d.lgs. N. 267/2000); Ricognizione al 31/12/2023 delle societa’ partecipate detenute dal Comune; Approvazione di progetto di variante per la costruzione del nuovo complesso parrocchiale Stella Maris in via L. Di Molfetta, 147 e dichiarazione di pubblica utilità per le aree limitrofe al lotto di intervento, identificate in catasto al fg. 1, particelle 384-385-386, comprese nella maglia 115 del piano particolareggiato di Salsello; Indirizzo relativo a proposta concessione in uso del giardino comunale Villetta Logoluso con installazione manufatti e servizi igienici; S.T.U. Seminario s.p.a. – aggiornamento studio di fattibilità e apposizione vincolo preordinato all’esproprio; Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. A) del d.lgs. N267/2000, in favore della societa’ Camassambiente spa in c.p.; Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs. N267/2000, in favore della societa’ Daniele Ambiente srl; Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs. N267/2000 per prestazioni eseguite dalla autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. per il servizio di trasporto pubblico locale; Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs. N267/2000, in favore della societa’ Eco.Ambiente Sud srl; Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza dei solai degli appartamenti facenti parte della palazzina con accesso da via Taranto civv. 24 e 26. Riconoscimento debito fuori bilancio; Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del giudice di pace di Bisceglie n. 192/24 (r.g.43/20); Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del tribunale di Trani n. 1440/24 (r.g.724/20); Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del tribunale di Trani n. 1316/24 – giudizio comune di Bisceglie c/Monte Paschi di Siena (r.g. 39/22); Riconoscimento debiti fuori bilancio ex. Art 194 lett.e) t.u.e.l. per servizio navetta di circolari estive eseguite dalla ditta autonoleggi f.lli Zagaria s.n.c. nel periodo compreso tra il 24.09.2020 ed il 19.12.2020; Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento dell’ordinanza del 02/09/24 del tribunale di Trani (r.g. 341/2021); Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs. N267/2000, in favore della societa’ Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl – rideterminazione della tariffa al cancello dell’impianto di selezione e biostabilizzazione ubicato a Poggiardo (LE), gestito dalla societa’ Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl (r.g.724/20); Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs. N267/2000, in favore della societa’ Progetto Gestione Bacino Bari cinque surl; Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs. N267/2000, in favore della societa’ CISA spa. Rideterminazione della tariffa al cancello dell’impianto di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione css sito in Massafra (TA) determina dirigenziale ager n.112 del 15.05.2024 e deliberazione del comitato dei delegati n.1 del 18.01.2024; Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs. 267/2000, in favore della societa’ Progetto Ambiente provincia di Lecce surl. Rideterminazione della tariffa al cancello dell’impianto di produzione css sito in localita’ Masseria Guarini nel comune di Cavallino (LE); Proposta di ordine del giorno: tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della citta’ di Bisceglie; Proposta di ordine del giorno per il riconoscimento dello stato di Palestina.

Per seguire in diretta lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale collegarsi al seguente link:

https://www.youtube.com/@cittadibisceglie/