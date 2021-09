Consiglio comunale convocato oggi nell’auditorium Monterisi: venti punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Bisceglie si riunirà presso la Scuola Secondaria di 1° grado “R. Monterisi” in viale Calace, oggi, lunedì 27 settembre 2021, alle ore 15:30 in seduta di prima convocazione ed il giorno 29 settembre 2021 alle ore 16:00, in seduta di seconda convocazione. Quasi tutti i punti di discussione riguarderanno il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ma ci sarà anche spazio per discutere della richiesta di abolizione IVA sui prodotti igienico sanitari femminili.

Per seguire in diretta lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale collegarsi al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCczXaSBqFml2S2yHE01ZMfg

Di seguito i venti punti all’ordine del giorno:

Comunicazione Prelevamento dal Fondo di Riserva

Comunicazione Prelevamento dal fondo di riserva per spese urgenti

Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n. 346/2020 eseguita dal Tesoriere Comunale con carte contabili nn.18 e 19/2021- sig. F.G. – Riconoscimento di dfb per spese della procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella e at

Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n. 340/20 eseguita dal Tesoriere Comunale con carte contabili nn. 14 e 15/2021 – sig. P.C. – Riconoscimento di dfb per spese della procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella e at

Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n. 362/20 eseguita dal Tesoriere Comunale con carte contabili nn.22 e 23 del 24/02/2021 – sig. T.N. – Riconoscimento di dfb per spese della procedura esecutiva in favore dell’avv. Sav

Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n. 348/20 eseguita dal Tesoriere Comunale con carte contabili nn. 16 e 17 del 24/02/2021 – sig.L.A. – Riconoscimento di dfb per spese della procedura esecutiva in favore dell’avv. Sav

Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n. 345/20 eseguita dal Tesoriere Comunale con carte contabili nn.20 e 21 del 24/02/2021 – sig. R.C. – Riconoscimento di dfb per spese della procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella e atto

Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n. 360/2020 eseguita dal Tesoriere Comunale con carte contabili nn.24 e 25 del 24/02/2021 – sig. C.M. – Riconoscimento di debito fuori bilancio per spese della procedura esecutiva in

Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n. 361/2020 eseguita dal Tesoriere Comunale con carta contabile n.33 del 18/03/2021 – sig. B.G. – Riconoscimento di dfb per spese della procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella

Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr. 69/2021 – D.M. E. c/ Comune – Avv. Mauro Amato

Debito fuori bilancio per pagamento contributo unificato per atto di pignoramento correlato a sentenza n. 19/2020 del Giudice di Bisceglie – giudizio Comune c/D.F.M.R.

Debito fuori bilancio per pagamento imposta di registro ordinanza n. 71/2020 – Procedura esecutiva R.G.E. n.115/2019 – Tribunale di Trani – A.P.+5

Debito fuori bilancio per pagamento imposta di registro per ordinanza assegnazione somme n. 774/2019 – procedura esecutiva R.G.E. n. 311/2019 Tribunale di Trani – A.P.+3.

Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 113/2021 GdP Bisceglie L.G. c/Comune di Bisceglie.

Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo ad imposta di registro su sentenza n. 2115/2019 Tribunale di Trani – Giudizio De Cicco Sas c/Comune di Bisceglie.

Ratifica della deliberazione m.237 del 25.08.2021 avente ad oggetto “Variazioni urgenti ex art. 42 del Tuel alle dotazioni finanziarie di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021”

Debito fuori bilancio per pagamento imposta di registro ordinanza assegnazione somme n. 303/2020 del G.E. Tribunale di Trani in favore di L.N.G. erede B.P.

Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 56/2021 del Giudice di Pace di Bisceglie – E.P. c/Comune di Bisceglie e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 87/2021 F.V. c/Comune di Bisceglie

Richiesta abolizione IVA sui prodotti igienico sanitari femminili