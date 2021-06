Consiglio Comunale, ben 35 i punti all’ordine del giorno

È convocato per oggi, 17 giugno alle ore 15.30, il Consiglio Comunale, a porte chiuse in formula mista (in presenza/videoconferenza) in seduta di prima convocazione ed il giorno 19 giugno alle ore 9, in seduta di seconda convocazione. Ben 35 i punti all’ordine del giorno con la stragrande maggioranza dedicata a riconoscimenti di debiti fuori bilancio:

1) Conferimento di cittadinanza onoraria al milite ignoto.

2) Comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva per insufficienza di capitoli.

3) Affidamento in concessione alla Società di Mutuo Soccorso Roma Intangibile delle aree presso l’Isola VI del Cimitero Comunale.

4) PIRU Ambito 2 “Zona Santa Caterina” – Variante urbanistica ai sensi dell’art. 6 della L. R. 21/2008 delle maglie nn. 114 e 41 di PRG, in attuazione del DPP di Rigenerazione Urbana (L. R. n. 21/2008 e deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 21/03/2011).

5) Intervento per sgombero alloggi comunali occupati abusivamente. Operazione coordinata dalle Forze dell’Ordine in data 26/02/2021. Riconoscimento debito fuori bilancio.

6) Incarico affidamento elaborazione delle graduatorie per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L. R. n. 10/2014. Riconoscimento debito fuori bilancio.

7) Spese condominiali a conguaglio 2018 dovute al condominio di Piazza Vittorio Emanuele II, n. 54. Riconoscimento debito fuori bilancio.

8) Espropriazione zona PEEP maglia 167 di PRG. Integrazione deliberazione Consiglio comunale n. 71 del 28/06/2019. Riconoscimento debito fuori bilancio.

9) Lavori di somma urgenza per l’eliminazione della situazione di pericolo alla pubblica incolumità per il danneggiamento del guardrail posto su via Giovanni Bovio in corrispondenza del Ponte Lama. Riconoscimento debito fuori bilancio.

10) Lavori di somma urgenza per eliminazione carenze igienico-sanitarie presso impianto di sollevamento ubicato in via prof. M. Terlizzi a servizio delle palazzine di proprietà comunale di via prof. Terlizzi civv. 31-33 e della Tenenza dei Carabinieri a seguito della rottura delle pompe di sollevamento dell’11/11/2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.

11) Oneri condominiali. Riconoscimento debito fuori bilancio.

12) Debito fuori bilancio, pagamento sentenze: 25/2020 -139/2020 – 282/2019 – 198/2020 – 211/2020 – 197/2020 – 140/2020 – 180/2020 – 007/2020 – 1128/2020 – 249/2028 – 135/2020 – 240/2020 – 20/2020 – 78/2020 – 173/2020 – 81/2020 – 13/2020 – 376/2029 – 21/2020 – 227/2020 – 65/2020 – 179/2020 – 107/2020 – 1496/2020 – 126/2020 – 257/2020 – 149/2020 – 54/2020 – 834/2020 – 142/2020.

13) Riconoscimento debito fuori bilancio alla Ditta Obiettivo Turismo di Sasso Marcella.

14) Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza del tribunale di Trani n. 156/2021 in favore di avvocato S. Fortunato – Comune di Bisceglie c/D.L.D.S.

15) Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 34/2021 del Tribunale di Trani – giudizio Comune c/L.A.

16) Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza del Tribunale di Trani n. 395/2021 – Giudizio S. F. c/Comune di Bisceglie r.g. n. 3746/2017

17) Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 52/2021 del Giudice di Pace di Bisceglie – giudizio Comune c/C.M.

18) Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 709/2021 del Tribunale di Trani – giudizio Comune c/A.D.

19) Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n.292/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie – Giudizio C.L. c/Comune di Bisceglie.

20) Pagamento sent. 290/2020 Giudice di Pace di Bisceglie A.L. c/Comune di Bisceglie per risarcimento danni.

21) Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 310/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie – giudizio Comune c/C.D.

22) Debito fuori bilancio per pagamento spese di precetto e pignoramento sentenza n. 145/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie – sig.ra C.C.A.

23) Pagamento sent. n. 312/2020 Giudice di Pace di Bisceglie R.G. c/Comune di Bisceglie per risarcimento danni.

24) Riconoscimento di dfb relativo alla sentenza n. 311/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie – S.A. c/Comune di Bisceglie – Risarcimento danni da sinistro e spese legali.

25) Proposta debito fuori bilancio per pagamento sentenze G.D.P. Bisceglie nr. 281/2020 – 219/2020 – 257/2020 – 126/2019

26) Proposta debiti fuori bilancio per pagamento sentenze, precetti e pignoramenti sent. 218.20 più 4.

27) Riconoscimento di debiti fuori bilancio per prestazioni rese dallo studio associato Clinica Veterinaria S. Andrea con sede in Bisceglie in via S. Chiara d’Assisi 27.

28) Riconoscimento di debito fuori bilancio per il pagamento del decreto ingiuntivo n. 448/2020 Tribunale di Trani Giudice del Lavoro in favore del sig. D.T.A.

29) Riconoscimento di debito fuori bilancio per il pagamento del decreto ingiuntivo n. 19/2020 Tribunale di Trani sez. Lavoro in favore del sig. D.M.P.

30) Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo a decreto di liquidazione ctu dott.ssa V. Bruno Giudizi riuniti r.g. n. 1801/2018 Tribunale di Trani Sezione Lavoro.

31) Ordinanza giudiziale assegnazione somme – pagamento in assenza di mandato – proposta di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio -.

32) Debito fuori bilancio per rimborso contributo unificato in atto di pignoramento correlato alla sentenza n. 333-2020 del Tribunale di Trani – giudizio Comune c/Q.V.

33) Debito fuori bilancio per pagamento di spese di atto di precetto e pignoramento correlati alla sentenza n. 91/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie – giudizio Comune c/G.S.

34) Lavori e servizi di somma urgenza per sgombero alloggi comunali occupati abusivamente. Riconoscimento debito fuori bilancio.

35) Lavori di ripristino sicurezza alloggi di proprietà comunale per tentata occupazione abusiva del 20/01/2021. Riconoscimento debito fuori bilancio.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it