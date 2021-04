Consiglio comunale, approvazione bilancio e conferimento cittadinanza a Patrick Zaki

Oggi, 26 aprile, in prima convocazione, si riunirà, seppur in formula mista presenza/videoconferenza, il consiglio comunale per discutere cinque punti.

Emendamenti allo schema di bilancio di previsione, approvazione bilancio di previsione triennio 2021/2023 e Patto per la Puglia 2014/2020 sull’ambiente e le acque reflue.

Quarto punto lavori di manutenzione straordinaria strada san Mercuro, ultimo punto conferimento cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.

L’avvio dei lavori è previsto alle 15.