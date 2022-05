Consiglio comunale, approvato bilancio di previsione 2022-24 Angarano: “Conti in ordine”

Il Consiglio comunale di Bisceglie, nella seduta di lunedì 16 maggio, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati.

“Gli enti locali, al pari delle famiglie e di tutti i settori economici, stanno attraversando un periodo di grande difficoltà a causa delle minori entrate dovute alla crisi economica e ai rincari dei costi dell’energia e di alcune materie prime”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Malgrado ciò, grazie ad una gestione oculata, i conti del Comune di Bisceglie sono ampiamente in ordine. I criteri fondamentali che hanno guidato la costruzione del bilancio e che ispirano la nostra azione amministrativa sono e saranno quelle per l’ottimizzazione delle risorse a disposizione, l’attenzione assidua e rigorosa alla spesa e una politica prudenziale nella costruzione delle previsioni”.

“Questi elementi hanno portato a risultati positivi soprattutto in termini di economia di spesa e di riduzione dell’indebitamento”, ha continuato il primo cittadino di Bisceglie. “Sono salvaguardati, quindi, gli equilibri economico-finanziari. Non a caso, il bilancio di previsione è accompagnato da un pieno parere favorevole dell’Organo di Revisione, certificando la bontà del nostro operato. Tutto ciò non appesantendo la pressione tributaria ma avendo attuato agevolazioni ed esenzioni molto significative negli ultimi due anni in diversi comparti. Ogni settore è stato analizzato con attenzione e impegno, prevedendo programmi ed interventi mirati sui bisogni e sulle priorità, così come il piano degli investimenti è stato impostato con lungimiranza, forti di tanti investimenti che l’Amministrazione ha saputo intercettare con capacità programmatoria, dandoci come obiettivo l’erogazione di ulteriori servizi, lo sviluppo e la crescita della Città, il miglioramento della qualità della vita di tutti noi cittadini, in termini sociali, culturali, ambientali. Un ringraziamento va al dirigente della Ripartizione Finanziaria, Dott. Angelo Pedone, e a tutti i dirigenti e funzionari del Comune di Bisceglie che lavorano con professionalità e dedizione”, ha concluso il Sindaco Angarano.