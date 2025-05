Consiglio comunale approva rendiconto della gestione per l’esercizio 2024

Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, con i voti positivi della maggioranza, ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 e suoi allegati dopo l’intervento politico dell’Assessore al Bilancio Antonio Belsito, la relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Finanziaria, Angelo Pedone, la discussione in aula e la dichiarazione conclusiva del Sindaco Angarano. Disco verde, all’unanimità dei presenti, anche per la nomina della Commissione Pari Opportunità con l’allargamento del numero dei componenti a 28 unità, accogliendo tutte le domande pervenute per favorire la massima partecipazione della Cittadinanza. Via libera, infine, per il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo al servizio di refezione scolastica dal 1° al 31 maggio 2024.

“I numeri certificano l’ottimo stato di salute dei conti comunali”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il rendiconto di gestione chiude la programmazione dell’anno precedente e dà la misura della bontà e della qualità della nostra programmazione. Rispetto al 2018 abbiamo quadruplicato il saldo sui conti correnti e quintuplicato il risultato di amministrazione. Abbiamo circa 300mila euro di avanzo libero che utilizzeremo, come sempre, per il bene della Città. Ottimi risultati malgrado ci siamo dovuti fare carico del pagamento di pesanti debiti fuori bilancio per sentenze risalenti nel tempo e non ascrivibili alla nostra Amministrazione. Lo abbiamo fatto con senso di responsabilità benché si trattasse di numeri impressionanti, come, per esempio, quelli relativi alla STU del centro storico, per la quale ci chiedevano 7 milioni di euro”.

“A questo”, ha continuato il Sindaco di Bisceglie, “si somma che abbiamo tenuto invariate Imu e Irpef per non gravare sui cittadini. L’anno scorso siamo stati costretti ad aumentare la Tari a causa della sentenza del Consiglio di Stato avversa alla Regione Puglia ma quest’anno l’abbiamo prontamente diminuita. È emblematico che da quasi tre anni abbiamo una assicurazione che ci protegge da contenziosi da sinistri stradali, uno dei vizi delle precedenti amministrazioni. Dobbiamo continuare su questa strada virtuosa: diminuire i debiti fuori bilancio ereditati, razionalizzare la spesa, efficientare le entrate, aumentare i servizi. Un ringraziamento va al Dott. Pedone per la consueta e riconosciuta professionalità con la quale assicura la tenuta dei conti del Comune”, ha concluso il Sindaco Angarano.