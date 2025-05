Consiglieri Bat centro-destra: “Fondi PNRR a rischio, amministrazione Lodispoto bocciata”

“La gestione dell’Amministrazione Provinciale Lodispoto e della sua maggioranza di centro sinistra è da bocciare! Prova ne è l’avanzo di amministrazione di oltre 4 milioni di euro. Tutti soldi che non vengono spesi dalla Provincia, nonostante il territorio ne necessiti”. A dichiararlo attraverso una nota congiunta sono i consiglieri provinciali di opposizione: Michele Nobile, Michele Vitrani, Gennaro Calabrese, Michele De Noia e Gianni Di Leo.

“Dopo la perdita dei Fondi di Sviluppo e Coesione FSC, inoltre, siamo fortemente preoccupati che possano essere persi finanche i fondi PNRR. I 40 milioni d’avanzo vincolato dimostrano che non sono state espletate le gare e che, quindi, non si sono utilizzati. Un suicidio vero e proprio considerate le tante opere da realizzare e lo stato pietoso in cui versano strade e scuole provinciali. Ci chiediamo, inoltre, che fine abbiano fatto i concorsi indetti dalla Provincia, essendo passati i 150 giorni dalla pubblicazione? Quando saranno assunti i nuovi dipendenti? L’auspicio è che accada ben presto in maniera trasparente e pulita”.

“Oramai siamo solo chiamati a saldare debiti fuori bilancio con le tasche dei cittadini, a volte con importi triplicati, in assenza di transazione tra le parti. Una situazione tragicomica che si considera che parte di questi viene impiegata proprio per sinistri stradali causati dall’usura delle strade della B.A.T.. Crediamo sia giunto il momento di manifestare pubblicamente un mea culpa – concludono i consiglieri di opposizione – senza celarsi dietro comunicati difensori dei disastri dell’intera maggioranza di centro-sinistra, con in testa il presidente Lodispoto”.