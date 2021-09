Consigliere La Notte, “Buon lavoro a Comandante Petruccelli, su territorio serve presidio”

“Desidero dare al nuovo Comandante della Tenenza dei Carabinieri, Paolo Petruccelli, il benvenuto a Bisceglie e l’augurio di un buon lavoro per il tempo che lo vedrà protagonista sulla scena cittadina. Lo dichiara il Consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte.

“La nostra città sta vivendo un periodo particolare per quel che concerne la sicurezza – prosegue – ed il lavoro di presidio e azione sul territorio richiede l’impegno e la costanza che il Comandante Petruccelli saprà sicuramente mettere in campo. Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli episodi che hanno visto i cittadini biscegliesi vittime di atti criminosi, ma le Forze dell’Ordine hanno sempre dimostrato grande attitudine al lavoro impiegando uomini e mezzi per contrastarli efficacemente. Auguro buon lavoro al Comandante Petruccelli, sapendo che potrà, in qualsiasi momento, contare sulla mia persona e sul mio ruolo di Consigliere regionale nel caso ce ne fosse bisogno”.

“Al tempo stesso – conclude Francesco La Notte – rivolgo un sentito grazie al comandante uscente Remini per l’ottimo lavoro svolto nel tempo trascorso a Bisceglie e complimentandomi per l’incarico che lo vedrà comandante provinciale di Bari”.