Consegnati i lavori per nuova scuola dell’infanzia in Corso Dott. Sergio Cosmai

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia in Corso Dott. Sergio Cosmai utilizzando un finanziamento di ben 3.640.000 euro ottenuto dal Comune di Bisceglie attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il nuovo edificio scolastico accoglierà circa 90 ragazzi con età compresa tra i 36 mesi e i 5 anni.

“L’abbiamo sempre detto: essere attenti alla formazione e alla crescita dei nostri bimbi significa coltivare il nostro futuro”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Di concerto con gli Assessorati ai lavori pubblici e alla pubblica istruzione, coordinati da Roberta Rigante ed Emilia Tota, unitamente a tutta la squadra di governo, è una nostra priorità dare ai più piccoli e ai ragazzi ambienti scolastici sempre più moderni, accoglienti e funzionali per metterli nelle migliori condizioni per imparare, socializzare e crescere insieme. Non a caso, sono tanti i lavori in corso o che stanno per partire per ottimizzare i nostri edifici scolastici. Un ringraziamento va all’Ufficio Tecnico Comunale, al Dirigente Arch. Giacomo Losapio e tutti i dipendenti, che stanno seguendo un elevato numero di progetti in diversi settori che andranno a cambiare positivamente il volto della nostra Città, migliorandone la vivibilità e i servizi”.

Il progetto della nuova scuola dell’infanzia si propone di perseguire tecnologie innovative per garantire la qualità ambientale e la salubrità degli spazi frequentati. Le sezioni intercomunicanti, caratterizzate da leggere vetrate, favoriscono una forte permeabilità visiva, consentendo un’interazione ideale tra i bambini e offrendo una percezione dell’esterno e un rapporto con il territorio. Gli spazi interni, progettati per essere manipolabili e trasformabili, incoraggiano il libero movimento e l’esplorazione, fornendo angoli sicuri per le relazioni tra bambini e con gli adulti. La presenza del tetto-giardino caratterizza l’edificio, contribuendo a integrarlo nella sua cornice ambientale.

L’attenzione all’efficienza energetica è evidente nell’utilizzo di tecnologie sostenibili, come il riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, vetrate isolanti e tetto in legno lamellare. Queste scelte assicurano un elevato comfort ambientale per i bambini. Inoltre, l’inclusione di un impianto fotovoltaico sul tetto giardino testimonia l’impegno verso soluzioni sostenibili.

Il design architettonico della struttura è stato concepito con l’obiettivo di riqualificare una parte del paesaggio urbano. Il nuovo edificio non sarà solo una scuola dell’infanzia ma assumerà la funzione di un vero civic-center, offrendo servizi culturali e sociali attualmente carenti nell’area. L’area gioco esterna, situata sullo stesso piano dell’interno, garantisce una maggiore riservatezza, una migliore posizione rispetto all’irraggiamento quotidiano e un sicuro spazio esplorativo.