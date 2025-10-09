Consegna farmaci a domicilio per biscegliesi, Cosmai: “Accolte le mie istanze, ringrazio la Asl Bt”

“La pubblicazione dell’avviso pubblico, da parte della Asl Bt, per la realizzazione di un progetto sperimentale di consegna a domicilio dei farmaci per i pazienti biscegliesi è una bella notizia. L’azienda sanitaria locale ha risposto alle istanze da me presentate nel corso del consiglio comunale dello scorso 24 settembre”. Così il consigliere comunale di Cittadini Protagonisti, Luigi Cosmai.

“Nel corso di quella seduta – ha spiegato Cosmai – avevo evidenziato come la chiusura del ponte Lama per lavori di restauro avrebbe reso più difficoltoso per i pazienti fragili biscegliesi recarsi presso la farmacia territoriale dell’ospedale di Trani per procurarsi i farmaci necessari alle proproe cure”.

“La mia istanza – ha aggiunto il consigliere comunale – è stata accolta dalla Asl che ha lanciato questa importante iniziativa. È stato infatti pubblicato su EmPulia (www.empulia.it) un Avviso Pubblico per la realizzazione di un progetto sperimentale di “home delivering” della durata di sei mesi, con la possibilità di proroga per ulteriori sei. Il progetto prevede la consegna gratuita a domicilio di farmaci e dispositivi medici ai pazienti biscegliesi, attraverso la collaborazione con Enti del Terzo Settore operanti nel territorio della Asl Bt. Questi enti, selezionati tramite l’avviso pubblico, stipuleranno un accordo con l’azienda sanitaria per garantire un servizio puntuale e sicuro.

“Ringrazio – conclude Cosmai – la Asl Bt per questa iniziativa che mi auguro possa essere realizzata nel migliore dei modi. Chi è costretto a fare i conti con una difficile condizione di vita, non può affrontare ulteriori ostacoli”.