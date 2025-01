Congresso Pd a Bisceglie, Marchio Rossi: “Grande partecipazione, il partito è più vivo che mai”

“Un grande successo di partecipazione, i congressi cittadini di Bisceglie e Canosa rappresentano la testimonianza migliore dell’ottimo stato di salute del Pd sul territorio della Bat”. Cosi il segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi.

“Confronto democratico e partecipazione di iscritti e simpatizzanti sono da sempre il nostro tratto distintivo e quanto avvenuto nei congressi di Bisceglie e Canosa rappresenta l’ennesima conferma di questo. A Bisceglie il segretario uscente Bartolo Sasso è stato riconfermato con il supporto di oltre 200 iscritti, a Canosa invece c’è stata l’elezione a segretario dell’avvocato Nicoletta Lomuscio supportata da circa 150 iscritti. Forte sarà la rappresentanza femminile nei circoli ad ennesima riprova del ruolo fondamentale delle donne, ma anche dei giovani, all’interno del partito”.

“Per la segreteria il lavoro nei circoli è fondamentale. La presenza capillare sul territorio passa dal coinvolgimento di ogni singolo iscritto o simpatizzante nelle attività quotidiane al servizio delle comunità. Tante sono le sfide che ci attendono nel 2025, a partire, molto probabilmente, da quella delle elezioni regionali. Un Pd strutturato, unito e attivo in tutte le città – conclude Marchio Rossi – potrà sicuramente contribuire in modo efficace a render sempre più forte la rappresentanza della nostra provincia in Regione”.