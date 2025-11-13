Conclusi tavoli programmatici, Rutigliano: “La mia è candidatura di una Comunità”

“Con i tavoli programmatici su cultura e spettacolo, giovani, diritti, partecipazione, formazione e sport abbiamo concluso gli appuntamenti al NicoLAB dedicati all’ascolto, al dialogo, al confronto, al recepimento di idee e proposte per una azione politica che sia condivisa e calibrata sulle reali esigenze di chi vive ogni giorno i settori di competenza e ne conosce profondamente punti di forza e di debolezza”. Lo dichiara Nicola Rutigliano, candidato al Consiglio Regionale con Antonio Decaro presidente.

“La folta, qualificata e propositiva partecipazione a tutti i tavoli programmatici che abbiamo realizzato – prosegue – fa capire come ci sia voglia di collaborare da parte di cittadini, associazioni, imprenditori, lavoratori, per raggiungere obiettivi comuni, orientati all’interesse pubblico. A tutti coloro che hanno partecipato va il mio convinto e caloroso ringraziamento”.

“Tutto questo mi sprona ad andare avanti su questa strada, nella quale credo fortemente. Solo insieme, con una visione plurale e lungimirante, possiamo davvero lasciare il segno, adottando scelte corrette e mirate. Non a caso, il mio slogan è “Vi porto con me in Regione”. La mia candidatura è la candidatura di un gruppo coeso, ma ancora di più di una Comunità che finalmente può avere la rappresentanza che merita in Regione e un filo diretto con il Governo Regionale – conclude Rutigliano – di un Territorio che vuole crescere e ne ha tutte le potenzialità”.